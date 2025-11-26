Το Γ. Καραϊσκάκης φοράει τα καλά του για τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής του Champions League, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00), με την ανυπομονησία να είναι έκδηλη στο «Λιμάνι» τις τελευταίες μέρες.

Ήδη, από την περασμένη Τετάρτη (19/11) τα εισιτήρια του αγώνα με την Ρεάλ έγιναν «καπνός» μέσα σε λίγη ώρα, για ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρξε ιστορική ζήτηση, με περισσότερους από 220.000 φίλους του Ολυμπιακού να προσπαθούν να βρουν τρόπο για να είναι στο γήπεδο.

Advertisement

Advertisement

«Θα πηδήξω από ελικόπτερο και θα μπω μέσα», «μαζί θα την λυγίσουμε», «δεν περνάνε οι ώρες». Αυτά είναι μόνο μερικά από τα σχόλια που έχουν κατακλύσει τα social media των «ερυθρόλευκων» τις τελευταίες ώρες, με τους φίλους του Ολυμπιακού να περιμένουν πώς και πώς την σέντρα της αναμέτρησης, σε ένα Ολυμπιακός – Ρεάλ που επαναλαμβάνεται ξανά, μετά τον Νοέμβριο του 2007.

Η ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο αναμένεται να είναι «καυτή». Φυσικά σημαντικό ρόλο θα παίξει η απόδοση της ομάδας, ωστόσο με την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης θα δουν ένα εντυπωσιακό κορεό που έχουν ετοιμάσει οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» και που θα καλύπτει ολόκληρο το Γ. Καραϊσκάκης.

Συνέντευξη Τύπου πριν το Ολυμπιακός – Ρεάλ: Κολακευτικά λόγια από Τσάμπι Αλόνσο, Μεντιλίμπαρ

Χθες (25/11) η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης καθυστέρησε σημαντικά στην κίνηση της Αθήνας, μέχρι να φτάσει στο ξενοδοχείο, γεγονός που έφερε εξίσου σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου πριν το παιχνίδι.

Η ταλαιπωρία δεν στάθηκε αρκετή για τον προπονητή της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο, για να μην αναφερθεί στο πολύτιμο έργο που έχει παρουσιάσει ο συνάδελφός του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο των Πειραιωτών, όπου και βρίσκεται από τον Φεβρουάριο του 2024.

Advertisement

«Είναι μεγάλος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ που παίζει έντονο ποδόσφαιρο», δήλωσε ο άλλοτε αστερας της Εθνικής Ισπανίας, της Λίβερπουλ, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπάγερν. Ο Αλόνσο τόνισε πως γνωρίζει ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League και πρόσθεσε ότι δεν τον παρακολουθεί μόνο επειδή θα είναι αντίπαλος το βράδυ της Τετάρτης.

«Ξέρω και εκτιμώ τους Κοβάσεβιτς και Μεντιλίμπαρ. Είναι μεγάλος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ που παίζει έντονο ποδόσφαιρο. Χαίρομαι που έχει αυτή την αναγνώριση κι εκτός Ισπανίας», είπε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη μεριά, ο Μεντιλίμπαρ μίλησε με εξίσου κολακευτικά λόγια για την Ρεάλ Μαδρίτης και τον Τσάμπι Αλόνσο. «Όποιοι παίκτες και εάν είναι μέσα δεν μας χαρίσουν τίποτα», δήλωσε αρχικά ο Ισπανός προπονητής για τον σημερινό αγώνα.

Ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει νικήσει μόνο δύο φορές την Ρεάλ Μαδρίτης, όταν ήταν προπονητής της Βαγιαδολίδ και της Έιμπαρ – και τις δύο φορές ήταν Νοέμβριο μήνα – χαρακτήρισε τον Αλόνσο «πολύ καλό προπονητή» και απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου ότι μπορεί να βρει τις λύσεις στα εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκύψει στην Ρεάλ το τελευταίο διάστημα.

Τέλος, για την κατάσταση της ομάδας του δήλωσε τα εξής: «Νομίζω πώς είμαστε καλά. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι με την PSV. Να εστιάσουμε στη συγκέντρωση διότι αυτές οι ομάδες έχουν τόσο καλούς παίκτες που δεν χρειάζεται να παίζουν καλά και που ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα»

Advertisement