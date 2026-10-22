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Ο Εβάν Φουρνιέ επανήλθε μέσω των social media, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X, με το χαρακτηριστικό του ύφος, το οποίο φαίνεται να αποτελεί και απάντηση στον Κέντρικ Ναν.

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Νωρίτερα, ο Αμερικανός σταρ, απαντώντας σε δημοσίευμα του Basketball Maniacs, είχε γράψει: «Θέλω πίσω τα τρόπαιά μου».

Οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των φερόμενων ως στημένων αγώνων έχουν προκαλέσει έντονους κραδασμούς στον χώρο του μπάσκετ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωταθλητής Ευρώπης με τους «ερυθρόλευκους» ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό το εξής μήνυμα:

«Η αποτυχία δεν σε καθορίζει. Το πώς αντιδράς σε αυτήν σε καθορίζει. Παραδέξου την σαν άνδρας ή κατηγορήστε τους άλλους σαν δειλός. Η επιλογή είναι δική σου».

Failure doesn’t define you. How you respond to it does.



Own it like a man, or blame others like a coward.



The choice is yours. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 22, 2026