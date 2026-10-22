Ο Εβάν Φουρνιέ επανήλθε μέσω των social media, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ.
Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X, με το χαρακτηριστικό του ύφος, το οποίο φαίνεται να αποτελεί και απάντηση στον Κέντρικ Ναν.
Νωρίτερα, ο Αμερικανός σταρ, απαντώντας σε δημοσίευμα του Basketball Maniacs, είχε γράψει: «Θέλω πίσω τα τρόπαιά μου».
Οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των φερόμενων ως στημένων αγώνων έχουν προκαλέσει έντονους κραδασμούς στον χώρο του μπάσκετ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωταθλητής Ευρώπης με τους «ερυθρόλευκους» ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό το εξής μήνυμα:
«Η αποτυχία δεν σε καθορίζει. Το πώς αντιδράς σε αυτήν σε καθορίζει. Παραδέξου την σαν άνδρας ή κατηγορήστε τους άλλους σαν δειλός. Η επιλογή είναι δική σου».