Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αντιμετωπίζει προβλήματα με την εμφάνιση ιγκουάνα στο σπίτι του στο Μαϊάμι, γεγονός που του προκαλεί έντονη αναστάτωση και φόβο.

Ο αθλητής εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακομίσει σε διαμέρισμα χωρίς πισίνα για να αποφύγει τις ανεπιθύμητες συναντήσεις με τα ερπετά.

Παράλληλα, ο Έλληνας σταρ παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην προετοιμασία του για τη δέκατη τέταρτη σεζόν του στο ΝΒΑ με τους Μαϊάμι Χιτ.

Κατά τη διάρκεια της media day, ο Αντετοκούνμπο είχε την ευκαιρία να αστειευτεί με τον συμπαίκτη του, Μπαμ Αντεμπάγιο, μπροστά στις κάμερες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα ιγκουάνα φαίνεται πως έχουν γίνει ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι, σε σημείο που ο Greek Freak να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να αφήσει το σπίτι του για ένα διαμέρισμα, προκειμένου να τα αποφύγει.

Το θέμα προέκυψε στη διάρκεια της media day των Μαϊάμι Χιτ, όταν ο Αντετοκούνμπο κλήθηκε να σχολιάσει την… ιδιαίτερη συνύπαρξή του με τα συγκεκριμένα ερπετά.

Advertisement

Advertisement

Αφορμή στάθηκε, φυσικά, το πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο ένα ιγκουάνα έκανε την εμφάνισή του στο σπίτι του Έλληνα σούπερ σταρ, προκαλώντας του αρκετή αναστάτωση.

Όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν να επεκτείνει το συμβόλαιό του στην περίπτωση που τα ιγκουάνα συνέχιζαν να κάνουν συχνές επισκέψεις στην πισίνα του, ο Γιάννης αρχικά ξεκαθάρισε πως το μυαλό του βρίσκεται στη νέα σεζόν και όχι σε υποθετικά σενάρια για το μέλλον.

Στη συνέχεια, όμως, αποκάλυψε πως έχει ήδη σκεφτεί τη λύση σε περίπτωση που οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες συνεχίσουν να εμφανίζονται.

Όπως είπε, θα προτιμούσε να μετακομίσει σε ένα διαμέρισμα, όπου δεν θα υπήρχαν ούτε πισίνα ούτε γρασίδι, ώστε να περιορίσει τις πιθανότητες μιας νέας συνάντησης με τα ιγκουάνα.

Μάλιστα, ο Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε τον φόβο του για τα συγκεκριμένα ζώα, διαψεύδοντας με χιουμοριστικό τρόπο όσους θεωρούν ότι είναι… χαριτωμένα.

Advertisement

«Κάποιος είπε ότι είναι γλυκά. Δεν είναι γλυκά, είναι τρομακτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Greek Freak, δίνοντας μια απολαυστική διάσταση σε ένα από τα πιο ασυνήθιστα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει στο Μαϊάμι.

«Vamos» για τη 14η σεζόν

Πέρα από την… περιπέτεια με τα ιγκουάνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει απόλυτα προσηλωμένος στη νέα πρόκληση που έχει μπροστά του, καθώς ετοιμάζεται να αγωνιστεί για 14η χρονιά στο ΝΒΑ, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.

Advertisement

«Year 14, Vamos!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του τα ξημερώματα της Τρίτης, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στη φωτογραφία ο Έλληνας σταρ πόζαρε με τα χέρια ανοιχτά, στην χαρακτηριστική στάση που έχει γίνει πλέον σήμα κατατεθέν του. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από το ίδιο το ΝΒΑ, το οποίο αναφέρθηκε σε αυτήν μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

Η πλάκα με τον Αντεμπάγιο

Η media day των Χιτ είχε, φυσικά, και αρκετές στιγμές χαλαρής διάθεσης. Από αυτές δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Μπαμ Αντεμπάγιο, με τον οποίο ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να συνθέσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον δίδυμο στη νέα σεζόν.

Οι δύο αστέρες των Χιτ δεν έχασαν την ευκαιρία να αστειευτούν μπροστά στις κάμερες, την ώρα που αυξάνονται οι προσδοκίες για το πώς θα λειτουργήσει η συνεργασία τους μέσα στο παρκέ.

Advertisement