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Νέα σελίδα στη ζωή του στο Μαϊάμι φαίνεται πως ανοίγει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά τη μετακίνησή του από τους Μπακς στους Χιτ. Ο 31χρονος Έλληνας σούπερ σταρ του NBA προχώρησε στην αγορά μιας εντυπωσιακής και ιδιαίτερα ακριβής έπαυλης, όπου αναμένεται να εγκατασταθεί με την οικογένειά του.

Όπως προκύπτει από τα αρχεία ιδιοκτησίας, εταιρεία που συνδέεται με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κατέβαλε το ποσό των 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση της πολυτελούς κατοικίας. Η έπαυλη βρίσκεται στην περιοχή Πάινκρεστ του Μαϊάμι και καταλαμβάνει έκταση περίπου 1.115 τετραγωνικών μέτρων.

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Παρότι δεν βρίσκεται πάνω στη θάλασσα, το ακίνητο διαθέτει πληθώρα ανέσεων και χώρων που ανταποκρίνονται στο προφίλ μιας πολυτελούς κατοικίας. Σύμφωνα με την αγγελία της πώλησης, περιλαμβάνει συνολικά οκτώ υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, ενώ υπάρχουν ακόμη δύο επιπλέον WC. Στους χώρους της έπαυλης περιλαμβάνονται επίσης αίθουσα ψυχαγωγίας (media room), πισίνα, τζακούζι, καθώς και ξεχωριστός ξενώνας.

Giannis Antetokounmpo has a new team, and a $13.5M new home. @KKallergis reports the NBA superstar bought a nearly 12,000-square-foot South Florida mansion after his blockbuster trade to the Miami Heat.



Inside the deal:https://t.co/HrUdKtcv3M September 8, 2026

Η νέα αγορά αποτελεί μόνο ένα μέρος των σημαντικών επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο «Greek Freak» στην αγορά ακινήτων. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέσα στον τελευταίο χρόνο έχει διαθέσει περισσότερα από 69 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση πολλαπλών κατοικιών σε Ουισκόνσιν, Μπρούκλιν και Σικάγο.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οικονομικά δεδομένα της νέας του συμφωνίας στο NBA. Για τη φετινή σεζόν, ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να εισπράξει 58,4 εκατομμύρια δολάρια από το Μαϊάμι, ενώ το συμβόλαιό του περιλαμβάνει δική του οψιόν για τη σεζόν 2027/28.

Οι επιλογές που έχει μπροστά του για το μέλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικές και σε οικονομικό επίπεδο. Εάν αποφασίσει να κάνει opt-out και να μην ενεργοποιήσει τον τελευταίο χρόνο του υπάρχοντος συμβολαίου του, θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει τετραετή επέκταση με συνολική αξία 275 εκατομμυρίων δολαρίων.

Από την άλλη πλευρά, εφόσον επιλέξει να διατηρήσει τον επόμενο χρόνο του συμβολαίου του, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα μπορούσε στη συνέχεια να προσθέσει ακόμη τρία χρόνια στη συμφωνία του με το Μαϊάμι. Σε αυτή την περίπτωση, το νέο deal υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 213,6 εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι, η μετακόμιση στο Μαϊάμι δεν σηματοδοτεί μόνο μια νέα αγωνιστική αρχή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά συνοδεύεται ήδη από μια εντυπωσιακή επένδυση στην προσωπική του ζωή, με την απόκτηση μιας έπαυλης αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με πληροφορίες από The Real Deal