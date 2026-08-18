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O Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του στην Ελλάδα, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες από τις βόλτες που έκαναν με σκάφος στη θάλασσα, αλλά και την επίσκεψή τους στην Ακρόπολη.

Οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο αστέρας του NBA, ο οποίος έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του Μαράια, σε πολλά από τα στιγμιότυπα πόζαρε κρατώντας στην αγκαλιά του τους γιους και τις κόρες τους, κρύβοντας τα πρόσωπά τους με emoji καρδιάς, δείχνοντας παράλληλα κάποιες από τις δραστηριότητές τους.

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Κολύμπησαν σε δροσερά και κρυστάλλινα νερά, επισκέφτηκαν την Ακρόπολη και τον Λυκαββητό, έφαγαν πίτσες, βρέθηκαν όλοι μαζί σε λούνα παρκ και παρακολούθησαν ταινίες.

«Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε ο Greek Freak στη λεζάντα της ανάρτησής του.