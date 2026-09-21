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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να άφησε τους Μιλγουόκι Μπακς και να συνεχίζει πλέον την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ, ωστόσο φαίνεται πως διατηρεί τις συνήθειες που είχε και τα προηγούμενα χρόνια στα «ελάφια».

Στο προπονητικό κέντρο των Μαϊάμι Χιτ έφτασαν δεκάδες κουτιά με παπούτσια από τη δική του σειρά, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να τα μοιράζει στους νέους συμπαίκτες του στην ομάδα του NBA, αλλά και στα μέλη του επιτελείου.

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Pardon the interruption, coach 😂🔥🔥 pic.twitter.com/zO6fmqF4cs — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 21, 2026

Ο «Greek Freak» έχει ως στόχο τη φετινή σεζόν, φορώντας τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, να επιστρέψει στα πλέι οφ του NBA. Στο πλαίσιο αυτό, χάρισε στους συμπαίκτες του ζευγάρια από τη σειρά παπουτσιών του, μια κίνηση που συμβάλλει στην ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους νέους του συναθλητές.

Παράλληλα, πρόκειται για μια συνήθεια που ο Αντετοκούνμπο έχει διατηρήσει σε όλη τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του, καθώς συνηθίζει να προσφέρει παπούτσια της σειράς του στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.