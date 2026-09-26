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Έναν απρόσμενο επισκέπτη υποδέχθηκε η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο σπίτι της στο Μαϊάμι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται ήδη στη Φλόριντα, ενόψει της νέας σεζόν με τους Χιτ, και αυτή τη φορά η προσοχή του στράφηκε σε έναν διαφορετικό… επισκέπτη. Ένα ιγκουάνα έκανε την εμφάνισή του στην οικία του Έλληνα σταρ και άρχισε να κινείται ανενόχλητο στον χώρο.

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Ο Greek Freak δεν έχασε την ευκαιρία να απαθανατίσει τη στιγμή και μοιράστηκε το σχετικό στιγμιότυπο στα social media.

Giannis is currently hiding with his kids from the iguana🤣



Kids: “Dad why aren’t you not just trying to get it?”



Giannis: “Me? No way I’m not going out there. Why don’t you get it? You go get it, I’m scared. GET OUT OF MY BACKYARD!” https://t.co/QWAeVUf9DY pic.twitter.com/XiCK2paFpO September 25, 2026

Στο Μαϊάμι για τη νέα σεζόν

Ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος πρόσφατα συμπεριλήφθηκε από το ESPN στη λίστα με τους κορυφαίους παίκτες του NBA για τη φετινή σεζόν, ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση της καριέρας του με τους Χιτ.

Στο Μαϊάμι θα αποτελέσει βασικό κομμάτι ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου ρόστερ, έχοντας στο πλευρό του τον Μπαμ Αντεμπάγιο, ενώ στην ομάδα θα αγωνίζεται και ο Κλέι Τόμπσον.

Οι Χιτ στοχεύουν ψηλά και ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθειά τους για την κορυφή.