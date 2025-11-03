«Σεισμό» στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του πρώην παίκτης του Βόλου και του Άρη, Ντάνιελ Σούντγκρεν, για τα πλέι άουτ της σεζόν 2024-2025 στη Super League, κάνοντας λόγο ευθέως για στημένους αγώνες.

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν παραχώρησε συνέντευξη στην σουηδική εφημερίδα Expressen, και προέβη σε σοκαριστικές καταγγελίες. O 34χρονος μπακ μίλησε ξεκάθαρα για χειραγώγηση αγώνων στα περσινά πλέι άουτ του πρωταθλήματος, ενώ δήλωσε πρόθυμος να πει την αλήθεια αρμοδίως, αν αυτό χρειαστεί.

Advertisement

Advertisement

«Στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα μας είπαν “σήμερα δεν θα ακουμπήσετε την μπάλα και “σήμερα αυτός θα πέσει στην περιοχή οπότε θα πάρουν πέναλτι εναντίον μας”», λέει μεταξύ άλλων ο Ντάνιελ Σούντγκρεν.

«Μετά η ομάδα που αντιμετωπίσαμε έπρεπε να πάρει βαθμούς και εμείς έπρεπε επίσης να πάρουμε βαθμούς. Η σειρά άλλαξε. Τι έκαναν λοιπόν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς και μας έδωσαν τρεις, οπότε και οι δύο ήταν χαρούμενοι. Ήταν 3-0 υπέρ εκείνων και 3-0 υπέρ μας. Όσοι ήταν κάτω από εμάς στον πίνακα ήταν φυσικά δυσαρεστημένοι»!

Στη συνέχεια ρωτήθηκε ευθέως για το αν ήταν στημένοι οι αγώνες: «Ναι, και ντράπηκα. Έπαιξα σε τέσσερις ομάδες στη Σκανδιναβία, αυτό δεν συμβαίνει εκεί».

Αναφορικά με το αν είπε κάτι ο ίδιος: «Στους παίκτες είπα. Μετά δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου σε αυτούς που έπαιρναν τις αποφάσεις γιατί ήταν εκείνοι που σε πλήρωναν. Αλλά είναι σαφές ότι έβγαινες έξω και ντρεπόσουν σαν το σκυλί».

«Δεν είχα καμία ανάμειξη σε αυτό, αλλά όταν καθόσουν στα αποδυτήρια και συνειδητοποιούσες ότι συνέβαινε σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα, τότε ντρεπόσουν. Ένιωθες ότι δεν ήθελες να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό!», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το τι είπαν οι άλλοι παίκτες, απάντησε: «Νομίζω ότι οι Έλληνες είναι τόσο συνηθισμένοι σε αυτό που απλώς σηκώνουν τους ώμους τους. Απλώς κάνουν ό,τι τους λένε».

Advertisement

Άρα ήξερες ότι θα τον ρίξουν κάτω και θα του κάνουν πέναλτι; «Ναι, ήταν σουρεαλιστικό! Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να πάθω κρίσεις πανικού».

Αν αυτό βγει στη δημοσιότητα και σε καλέσουν να μιλήσεις, τι θα έλεγες; «Θα έλεγα απλώς την αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα να κρύψω. Νομίζω ότι ο κόσμος ήδη ξέρει», ενώ σημείωσε πως: «Δεν πρόσεξα τίποτα ανάλογο στον Άρη», αλλά έκανε κι ένα δεικτικό σχόλιο: «Παρόλο που κάποια πράγματα ήταν σαν… “γιατί σούταρε ξανά για να βγει κόρνερ; Μπορείς να διώξεις σε πλάγιο. Στην προπόνηση βγάζεις σε πλάγιο κάθε φορά, αλλά τώρα ξαφνικά δίνεις στους αντιπάλους 2-3 κόρνερ στη σειρά”. Ήταν λίγο ύποπτο με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία εκεί».

Αποκαλύπτει μάλιστα πως όταν επέστρεψε το καλοκαίρι στην πατρίδα του και στο Ντέγκερφορς, την πρώτη κιόλας μέρα διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς έπαθε κρίση πανικού κι ένιωσε πόνους στο στομάχι. Και συνεχίζει: «Στον Βόλο ήταν μία ανοιχτή παράσταση. Δεν μας είπαν ότι “σήμερα θα χάσετε με 3-0”. Αλλά ακούσαμε ακόμη και από τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας όταν καθόμασταν για καφέ “είναι 3-0 σήμερα ή όχι”; Μετά κοιτάξαμε ο ένας τον άλλον και απλά είπαμε “ναι ναι, αυτό ήταν”. Τότε χάσαμε 3-0»!

Advertisement

Πηγή: ΕΡΤ