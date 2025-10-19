Ο ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο ντέρμπι των «Δικεφάλων» απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 2-0 στην «OPAP Arena» και επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη με τους τρεις βαθμούς και την κορυφή της Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου παρουσιάστηκε ώριμη, αποτελεσματική και κυνική, εκμεταλλευόμενη κάθε αδράνεια της κιτρινόμαυρης άμυνας. Μετά τις διαδοχικές νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ μετρά πλέον 17 βαθμούς και βρίσκεται μόνος πρώτος στη βαθμολογία.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, απειλώντας μόλις στο 3’ με τον Γιακουμάκη, ενώ στο 7’ ο Τάισον δοκίμασε σουτ έξω από την περιοχή. Η ΑΕΚ ισορρόπησε στη συνέχεια και έφτασε κοντά στο γκολ στο 24’, όταν ο Γιόβιτς βγήκε στην αντεπίθεση αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε. Στο 28’ ο Κοϊτά είχε διπλή ευκαιρία, όμως νικήθηκε ξανά από τον εξαιρετικό τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 35’ στάθηκαν άτυχοι, αφού η κεφαλιά του Γκρούγιτς μετά από κόρνερ του Μαρίν σταμάτησε στο δοκάρι. Κόντρα στη ροή του αγώνα, όμως, οι «ασπρόμαυροι» βρήκαν το γκολ στο 45’: ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα και ο Μπάμπα, αμαρκάριστος, έγραψε το 0-1.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τον ΠΑΟΚ. Στο 49’, μετά από τραγικό λάθος του Μουκουντί, ο Κωνσταντέλιας έκλεψε, πέρασε τον Στρακόσα και διαμόρφωσε το 0-2, «παγώνοντας» την OPAP Arena. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά, περιοριζόμενη σε ένα μακρινό σουτ του Γιόβιτς στο 60’.

Στο 88’, ο Μουκουντί αποβλήθηκε ως τελευταίος παίκτης μετά από ανατροπή του Πέλκα, με τον Στρακόσα να αποτρέπει το 0-3 αποκρούοντας εντυπωσιακά το φάουλ του αρχηγού του ΠΑΟΚ.

Συνθέσεις

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Γκρούγιτς (77′ Καλοσκάμης), Ζοάο Μάριο (56′ Πιερό), Μαρίν (56′ Ελίασον), Κουτέσα (56′ Πινέδα), Γιόβιτς, Κοϊτά (56′ Μάνταλος).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Τάισον (72′ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (77′ Πέλκας), Γιακουμάκης.