Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ Deportivo Madryn και Deportivo Morón, για την ημιτελική φάση των play-offs ανόδου της Β’ κατηγορίας. Ο αγώνας, που διεξήχθη υπό έντονη πίεση λόγω της κρισιμότητάς του, κατέληξε σε μια πρωτοφανή γενικευμένη σύρραξη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αναγκάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις να παρέμβουν κάνοντας χρήση χημικών.

Το παιχνίδι ήταν το δεύτερο μεταξύ των δύο ομάδων. Η Deportivo Morón είχε επικρατήσει με 1-0 στην έδρα της στο πρώτο ματς, όμως η Deportivo Madryn απάντησε με το ίδιο σκορ στη ρεβάνς. Το τελικό αποτέλεσμα δεν αρκούσε για να κριθεί η πρόκριση, ωστόσο η Madryn εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό χάρη στην καλύτερη θέση που είχε κατακτήσει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως πυροδότησε εντάσεις που ξεχείλισαν αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη, ποδοσφαιριστές και μέλη των δύο αποστολών ενεπλάκησαν σε σφοδρές συμπλοκές, μετατρέποντας το γήπεδο σε πεδίο απόλυτου χάους. Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, διακρίνονται παίκτες να ανταλλάσσουν βίαια χτυπήματα, ενώ άλλοι προσπαθούν μάταια να συγκρατήσουν τους συμπαίκτες τους.

Η κατάσταση ξέφυγε τόσο γρήγορα, ώστε η αστυνομία που βρισκόταν στο γήπεδο αναγκάστηκε να επέμβει άμεσα. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν ακόμη και χρήση σπρέι πιπεριού, επιχειρώντας να διαλύσουν τα εμπλεκόμενα άτομα και να επαναφέρουν την τάξη στον αγωνιστικό χώρο. Το περιστατικό προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις αρχές και αναμένεται να υπάρξουν αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις για τους υπαίτιους.

Ahora pelea de los jugadores de Morón CARA A CARA CON LA POLICÍA pic.twitter.com/JHG6boaomN — Toto (@palertermo) November 16, 2025