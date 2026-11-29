Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με 2-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Ζότα Σίλβα σημείωσε και τα δύο τέρματα της αναμέτρησης, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Οι δύο ομάδες δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά οι φιλοξενούμενοι αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί.

Με αυτή τη νίκη, οι Πειραιώτες επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα μετά από μια σημαντική εμφάνιση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Super League, περνώντας με σπουδαίο διπλό από το «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου επικράτησε με 2-0 του Άρη για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και υπέγραψε τη νίκη των Πειραιωτών.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Άρη να απειλεί πρώτος, όταν στο 13ο λεπτό ο Ορτέγκα μπλόκαρε την κεφαλιά του Φαμπιάνο. Ο Ολυμπιακός απάντησε στο 21΄, χάνοντας τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο Βέλιο πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση στο κοντινό σουτ του Μάριους, ενώ στη συνέχεια ο Σούταλο απομάκρυνε την κεφαλιά του Φορτούνη στην επαναφορά. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 40΄ έχασαν ακόμη μία σημαντική ευκαιρία, με τον Μάριους να αστοχεί με το κεφάλι από πλεονεκτική θέση, έπειτα από γύρισμα του Φορτούνη. Δύο λεπτά αργότερα, ο Άρης άγγιξε το γκολ, αλλά ο Γιαννιώτας δεν κατάφερε να νικήσει τον Ορτέγκα σε τετ α τετ, μετά την εξαιρετική πάσα του Γένσεν.

Advertisement

Advertisement

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και απείλησαν με τον Γκαρέ, ο οποίος δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει από κοντά την προσπάθεια του Φαντιγκά. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που βρήκε τη λύση στο 64΄. Ο Σάλιακας έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Ζότα Σίλβα, από κεντρική θέση, εκτέλεσε ιδανικά για το 0-1. Ο Πορτογάλος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στο 78΄ χτύπησε ξανά. Αξιοποιώντας την ασίστ του Φορτούνη, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Βέλιο με εξαιρετικό πλασέ, διαμορφώνοντας το 0-2 και «κλειδώνοντας» τη νίκη της ομάδας του.

Στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες για να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του. Στο 89΄ ο Ζέλσον Μαρτίνς αστόχησε έπειτα από ωραία ατομική ενέργεια, ενώ στις καθυστερήσεις ο Γκουστάβο Σα σημάδεψε το δοκάρι με δυνατό σουτ. Το 0-2 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους Πειραιώτες να φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη με ένα πολύτιμο τρίποντο και τον Ζότα Σίλβα να επιβεβαιώνει την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.