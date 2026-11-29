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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με 2-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 12η αγωνιστική της Super League.
- Ο Ζότα Σίλβα σημείωσε και τα δύο τέρματα της αναμέτρησης, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.
- Οι δύο ομάδες δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά οι φιλοξενούμενοι αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί.
- Με αυτή τη νίκη, οι Πειραιώτες επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα μετά από μια σημαντική εμφάνιση.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Super League, περνώντας με σπουδαίο διπλό από το «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου επικράτησε με 2-0 του Άρη για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και υπέγραψε τη νίκη των Πειραιωτών.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Άρη να απειλεί πρώτος, όταν στο 13ο λεπτό ο Ορτέγκα μπλόκαρε την κεφαλιά του Φαμπιάνο. Ο Ολυμπιακός απάντησε στο 21΄, χάνοντας τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο Βέλιο πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση στο κοντινό σουτ του Μάριους, ενώ στη συνέχεια ο Σούταλο απομάκρυνε την κεφαλιά του Φορτούνη στην επαναφορά. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 40΄ έχασαν ακόμη μία σημαντική ευκαιρία, με τον Μάριους να αστοχεί με το κεφάλι από πλεονεκτική θέση, έπειτα από γύρισμα του Φορτούνη. Δύο λεπτά αργότερα, ο Άρης άγγιξε το γκολ, αλλά ο Γιαννιώτας δεν κατάφερε να νικήσει τον Ορτέγκα σε τετ α τετ, μετά την εξαιρετική πάσα του Γένσεν.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και απείλησαν με τον Γκαρέ, ο οποίος δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει από κοντά την προσπάθεια του Φαντιγκά. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που βρήκε τη λύση στο 64΄. Ο Σάλιακας έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Ζότα Σίλβα, από κεντρική θέση, εκτέλεσε ιδανικά για το 0-1. Ο Πορτογάλος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στο 78΄ χτύπησε ξανά. Αξιοποιώντας την ασίστ του Φορτούνη, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Βέλιο με εξαιρετικό πλασέ, διαμορφώνοντας το 0-2 και «κλειδώνοντας» τη νίκη της ομάδας του.
Στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες για να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του. Στο 89΄ ο Ζέλσον Μαρτίνς αστόχησε έπειτα από ωραία ατομική ενέργεια, ενώ στις καθυστερήσεις ο Γκουστάβο Σα σημάδεψε το δοκάρι με δυνατό σουτ. Το 0-2 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους Πειραιώτες να φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη με ένα πολύτιμο τρίποντο και τον Ζότα Σίλβα να επιβεβαιώνει την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.