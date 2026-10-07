Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Άρσεναλ ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μικέλ Αρτέτα έως το 2030.

Ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται στον σύλλογο από το 2019 και έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, τρία Community Shield και ένα Κύπελλο Αγγλίας.

Ο Αρτέτα εξέφρασε την υπερηφάνεια και την τιμή που νιώθει για τη συνέχιση της πορείας του στον σύλλογο.

Η ομάδα δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δηλώσεις παικτών για την προσφορά του προπονητή στους «κανονιέρηδες».

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Μικέλ Αρτέτα θα συνεχίσει να είναι στον πάγκο της Άρσεναλ μέχρι το 2030, με την ομάδα του Βορείου Λονδίνου να ανακοινώνει και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους.

Η Άρσεναλ και ο Μικέλ Αρτέτα πορεύονται μαζί από το 2019 και αν ο Ισπανός τιμήσει μέχρι τέλους το συμβόλαιό του θα έχει κλείσει 11 χρόνια στους «κανονιέρηδες» και σίγουρα αν συνεχίσει με τέτοιες επιτυχίες θα παραμείνει για ακόμα περισσότερα χρόνια για να γίνει ο νέος Αρσέν Βενγκέρ, που έκατσε στον πάγκο της ομάδας από το 1996 έως το 2018.

Advertisement

Advertisement

Creating something special.



Mikel Arteta has signed a new contract at The Arsenal 👇 — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026

Ο Ισπανός προπονητής έχει ήδη γράψει ιστορία με την Άρσεναλ, μιας και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα (2026) της ομάδας μετά το 2004, ενώ έχει πανηγυρίσει επίσης τρία Community Shield και ένα Κύπελλο Αγγλίας.

Η Άρσεναλ ανέβασε ένα βίντεο στα social media, όπου παλιοί και τωρινοί παίκτες της ομάδας μιλούν για τον Ισπανό τεχνικό και όσα έχει προσφέρει στους «κανονιέρηδες».

Forward together.



Mikel Arteta is here to stay ❤️ pic.twitter.com/c02vnZsUVR — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026

«Αποτελεί προνόμιο για μένα να δεσμευτώ για το μέλλον μου στον σύλλογο και να συνεχίσω να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους που επιθυμούν το καλύτερο για την Άρσεναλ. Αυτός ο σύλλογος είναι μοναδικός, τόσο ως προς τον χαρακτήρα του όσο και ως προς τα συναισθήματα που σου προκαλεί και νιώθω ιδιαίτερη τιμή που η κοινή μας πορεία θα συνεχιστεί.

Έχουμε ήδη αναπτύξει έναν ξεχωριστό δεσμό και έχουμε δημιουργήσει αναμνήσεις που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα. Το πιο συναρπαστικό, όμως, είναι ότι αυτή είναι μόνο η αρχή όσων μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Νιώθω τιμή που ηγούμαι αυτού του συλλόγου σε μια τόσο ξεχωριστή περίοδο της 140χρονης ιστορίας του.

Είναι μια στιγμή μεγάλης υπερηφάνειας για μένα και την οικογένειά μου. Αισθάνομαι την αγάπη και τον σεβασμό των υπέροχων φιλάθλων μας, και ανταποδίδω με τη δική μου αγάπη και τον σεβασμό. Τόσο τον δικό μου όσο και ολόκληρης της ομάδας», δήλωσε ο Αρτέτα για την ανανέωση του συμβολαίου του.