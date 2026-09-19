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Σε θρίαμβο της Μπράιτον εξελίχθηκε η αναμέτρηση με την Άρσεναλ, με τον Μπάμπη Κωστούλα να έχει τη δική του σημαντική συμβολή στο εμφατικό 3-0 των «γλάρων» απέναντι στην ομάδα του Αρτέτα.

Η Μπράιτον ήταν καταιγιστική και πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη για την 5η αγωνιστική της Premier League, υποχρεώνοντας τους πρωταθλητές Αγγλίας στην πρώτη τους φετινή ήττα.

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Για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, η Μπράιτον χρειάστηκε την σημαντική συνεισφορά του Κωστούλα. Αρχικά, στο 31ο λεπτό, ο Έλληνας διεθνής δημιούργησε το 1-0 για την ομάδα του, δίνοντας την ασίστ στον Πασκάλ Γκρος, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Κωστούλας συνέχισε να εντυπωσιάζει στο παιχνίδι και τρία λεπτά πριν από το ημίχρονο, ο Έλληνας φορ έγινε σκόρερ, γράφοντας το 2-0 με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής της Μπράιτον υποδέχθηκε την μπάλα έξω από το ημικύκλιο της περιοχής και με ένα εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία του Ράγια.

Μάλιστα, ο Κωστούλας συμμετείχε και στο τρίτο γκολ της ομάδας του. Στο 57ο λεπτό κέρδισε κόρνερ, με τον Γκρος να αναλαμβάνει την εκτέλεση και τον Αντρές να νικά τους αμυντικούς στον αέρα, στέλνοντας με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε μέχρι το 73ο λεπτό, χωρίς όμως να καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του. Συνολικά, η Άρσεναλ δεν μπόρεσε να βρει τη μεγάλη ευκαιρία που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα και γνώρισε την πρώτη της ήττα στη φετινή σεζόν.