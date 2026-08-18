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Ο 24χρονος διεθνής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών έως το 2031 και αγωνίζεται με τον αριθμό 17 στη φανέλα του.

Οι καλές εμφανίσεις του ποδοσφαιριστή με την αγγλική ομάδα έχουν προκαλέσει τον ενθουσιασμό των μέσων ενημέρωσης και των δημιουργών περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γνωστοί Βρετανοί influencers δημιούργησαν χιουμοριστικό βίντεο εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία, αποθεώνοντας την ικανότητα του Έλληνα εξτρέμ να μοιράζει ασίστ στους συμπαίκτες του.

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Ο Χρήστος Τζόλης, ως επίσημα ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ έχει γράψει ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η μεταγραφή ολοκληρώθηκε έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας την ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή.

«Ο μαγνήτης των ασίστ»

Η μεταγραφή του Χρήστος Τζόλης στην Άρσεναλ αποτελεί αντίκειμενο συζήτησης στα βρετανικά ΜΜΕ που προσπαθούν να σχολιάσουν την άφιξή του με βάση την ελληνική μυθολογία και ιστορία. Μετά τις δύο ασιστ στο Community Shield κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, έγραψαν στην Αγγλία ότι ο 24χρονος άσος είναι «δυνατός σαν τον Αχιλλέα».

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Τώρα μια παρέα από τους γνωστότερους Βρετανούς influencers που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, έκαναν ένα χιουμοριστικό βίντεο με σκοπό να αποθεώσουν όσα κάνει ο Χρήστος Τζόλης στην ομάδα. Φυσικά η έμπνευση για το βίντεο ήταν η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν μερικές εβδομάδες και έχει γίνει ένα τεράστιο trend.

O λογαριασμός Able με 714.500 ακολούθους που έχει γίνει γνωστός για τέτοιου είδους βίντεο, μετέτρεψε τον Χρήστο Τζόλη σε «Τζολησσέα» που προσπαθεί να αποφασίσει αν θα βάλει γκολ ή αν θα δώσει ασίστ. Τότε εμφανίζεται (όπως και στην ταινία) η Αθηνά να τον κατευθύνει και να του δώσει οδηγίες για τα επόμενά του βήματα. Μετά από μερικές χιουμοριστικές ατάκες, εν τέλει δίνει μια τελική πάσα σε έναν συμπαίκτη του που σκοράρει και του λένε πως είναι «μαγνήτης των ασίστ».

Ο «Τζολησσέας» όμως πανηγυρίζει με την Αθηνά και όχι με τον σκόρερ του τέρματος, σε ένα πολύ όμορφο βίντεο που δείχνει πόσο έχει εντυπωσιάσει τους Άγγλους ο Έλληνας εξτρέμ.

Ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031 και θα αγωνίζεται με τη φανέλα με τον αριθμό 17. Ο πρώην άσος της Κλαμπ Μπριζ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με την ομάδα του Λονδίνου.