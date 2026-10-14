Την ώρα που ο Αρτέτα συνεχίζει στον πάγκο της Άρσεναλ, με νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο 20 εκατ. λιρών το χρόνο, η διοίκηση του συλλόγου ενημέρωσε το προσωπικό ότι επίκεινται αλλαγές στην οργανωτική δομή, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν στην απώλεια περίπου 60 θέσεων εργασίας.
Στόχος της απόφασης είναι ο περιορισμός των εξόδων και η εξοικονόμηση χρημάτων, με τις περικοπές να αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό του συλλόγου. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι προπονητές που εργάζονται στα ανδρικά και γυναικεία ποδοσφαιρικά τμήματα.
Μάλιστα, η Άρσεναλ έχει αποφασίσει να διατηρήσει ανέπαφο και το προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με την ομάδα γυναικών, διασφαλίζοντας ότι οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος.