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Την ώρα που ο Αρτέτα συνεχίζει στον πάγκο της Άρσεναλ, με νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο 20 εκατ. λιρών το χρόνο, η διοίκηση του συλλόγου ενημέρωσε το προσωπικό ότι επίκεινται αλλαγές στην οργανωτική δομή, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν στην απώλεια περίπου 60 θέσεων εργασίας.

Arsenal have told staff that redundancies at the club are being planned.



The club told staff the intention is to make 60 positions redundant in a bid to make significant savings, with cuts set to be across a number of departments.



The club’s coaching staff will be among the… pic.twitter.com/uw8nZoudtB Advertisement Advertisement October 14, 2026

Στόχος της απόφασης είναι ο περιορισμός των εξόδων και η εξοικονόμηση χρημάτων, με τις περικοπές να αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό του συλλόγου. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι προπονητές που εργάζονται στα ανδρικά και γυναικεία ποδοσφαιρικά τμήματα.

Arsenal, the Premier League champions, announce redundancies just a week after manager Mikel Arteta signed a £20m-a-year deal.



Read the exclusive from @SamWallaceTel and @SamJDean ⬇️https://t.co/VchmbouXnz pic.twitter.com/fi4kpu0qrB October 14, 2026

Μάλιστα, η Άρσεναλ έχει αποφασίσει να διατηρήσει ανέπαφο και το προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με την ομάδα γυναικών, διασφαλίζοντας ότι οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος.