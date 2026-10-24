Ασημένιος ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα / REUTERS/Piroschka Van De Wouw

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Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ και ανέβηκε για μία ακόμη φορά στο βάθρο μία μεγάλη διοργάνωσης στους κρίκους.

Για 22η φορά στην ανεπανάληπτη καριέρα του, ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε την Ελλάδα υπερήφανη, με ένα ακόμη μετάλλιο στους κρίκους και το πανηγύρισε με την ψυχή του, ανεβαίνοντας στο βάθρο του Ρότερνταμ.

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Η ελληνική σημαία υψώθηκε ψηλά λίγο μετά το φινάλε του τελικού στους κρίκους, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να προσφέρει μία ακόμη σπουδαία επιτυχία στην πατρίδα μας.

Φανερά ικανοποιημένος από την προσπάθειά του ο Πετρούνιας.