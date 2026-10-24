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Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε την προσπάθειά του λαμβάνοντας βαθμολογία 14.333 από τους κριτές κατά τη διάρκεια του τελικού της διοργάνωσης.

Στον τελικό συμμετείχαν συνολικά οκτώ αθλητές, με τον Κινέζο Σινγκγιού Λαν να συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Ο Πετρούνιας διεκδικούσε το πέμπτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχοντας κατακτήσει στο παρελθόν τρία χρυσά και ένα αργυρό μετάλλιο.

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Μία ακόμη μεγάλη στιγμή για την ελληνική ενόργανη γυμναστική. Ο Λευτέρης Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 14.333 στον τελικό των κρίκων και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ.

Ο σπουδαίος Λευτέρης Πετρούνιας μετρούσε τρία χρυσά μετάλλια (2015, 2017, 2018) και ένα αργυρό (2023) σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, πριν από τη “μάχη” του στο Ρότερνταμ και πλέον μεγάλωσε τη συλλογή του!

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Ο κορυφαίος Έλληνα αθλητής γυμναστικής έχει ήδη κατακτήσει τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και ένα αργυρό (2023) και στοχεύει στην πέμπτη παρουσία σε βάθρο.

Στο Ρότερνταμ αναδείχθηκε νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στους κρίκους, καθώς ο Αμερικανός Ντόνελ Γουίτενμπεργκ, κάτοχος του τίτλου από το 2025, απουσιάζει λόγω τραυματισμού. Στην κορυφή ανέβηκε ο Σινγκγιού Λαν, με τον Κινέζο αθλητή να βαθμολογείται με 14.766.

Η προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό

Η παρουσίαση του Πετρούνια

Η οκτάδα του τελικού

Σινγκγιού Λαν (Κίνα) – 14.733

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Ίλια Ζάικα (Ρωσία) – 14.533

Κόρτνεϊ Τάλοκ (Μεγάλη Βρετανία) – 14.500

Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.233

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Μεχμέτ Αϊμπέρκ Κοσάκ (Τουρκία) – 14.233

Γκλεν Κάιλ (Βέλγιο) – 14.100

Σινοσούκε Όκα (Ιαπωνία) – 14.066

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Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.033

Οι μεγάλοι αντίπαλοι: Ο Κινέζος Σινγκγιού Λαν παρουσίασε στον προκριματικό εξαιρετικός πρόγραμμα με 6.0 στη δυσκολία, πήρε 8.633 στην εκτέλεση και επιπλέον 0.100 για τη σταθερή προσγείωσή του. Με τους 14.733 βαθμούς άφησε δεύτερο τον Ρώσο Ίλια Ζάικα με 14.533 και τρίτο τον Βρετανό Κόρτνεϊ Τάλοκ με 14.500, και θεωρείται το μεγάλο φαβορί για το χρυσό.

Οι συμμετοχές του Πετρούνια στον θεσμό:

Λονδίνο 2009 – 13ος

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Αμβέρσα 2013 – 9ος

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Νανίνγκ 2014 – 6ος

Γλασκώβη 2015 – 1ος

Μόντρεαλ 2017 – 1ος

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Ντόχα 2018 – 1ος

Στουτγκάρδη 2019 – 4ος

Αμβέρσα 2023 – 2ος

Τζακάρτα 2025 – 5ος