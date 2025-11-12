Μετά την επίσκεψη του Λιονέλ Μέσι στο νέο Καμπ Νου, φούντωσαν τα σενάρια επιστροφής του στην Μπαρτσελόνα, με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας να βάζει άμεσα φρένο σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επιστροφής.

Ο Λιονέλ Μέσι σε συνέντευξή του στην «Sport» δήλωσε ότι ανυπομονεί να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα. Αυτό πυροδότησε άμεσα την ελπίδα των φιλάθλων των Καταλανών, αλλά και πολλά σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στην αγαπημένη του ομάδα.

Ο Λαπόρτα, όμως, έβαλε πρόωρο τέλος σε αυτά τα σενάρια, λέγοντας σε δηλώσεις του στο «Catalunya Radio», «με σεβασμό προς τον Μέσι, τους παίκτες και τα μέλη μας, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εικασίες με μη ρεαλιστικά σενάρια».