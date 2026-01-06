Μια νύχτα ντροπής στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και συγκεκριμένα στο Basketball Champions League έλαβε τέλος την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, τρία λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου και με τη Χάποελ Χολόν να προηγείται με σκορ 38-5, η Τραπάνι έμεινε με μόλις έναν παίκτη ενεργό (!), με αποτέλεσμα οι διαιτητές να σφυρίξουν τη λήξη της αναμέτρησης για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-in της διοργάνωσης!

Τα πολλά και σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ιταλικός σύλλογος που βρίσκεται στα όρια της χρεοκοπίας, «ανάγκασαν» την ομάδα να ταξιδέψει στη Βουλγαρία με υπηρεσιακό προπονητή και πέντε μόλις παίκτες, οι δύο εκ των οποίων είναι από την ομάδα Νέων!

Χαρακτηριστικό είναι πως οι δύο νεαροί είχαν στις φανέλες τους αυτοκόλλητη ταινία στο όνομα, φορώντας προφανώς εμφανίσεις άλλων παικτών!

Hapoel Holon-Trapani Sharks finisce prima del termine del primo quarto. I siciliani erano rimasti con un solo giocatore. Hanno lasciato il campo Rossato, Cappelletti e Pugliatti. Poi il quinto fallo di Patti. 38-5 dice il tabellone pic.twitter.com/kmCUi7jBst — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026

Μετά από απόφαση του υπηρεσιακού κόουτς, οι Ροσάτο, Καπελέτι και Πουλιάτι αποχώρησαν από το γήπεδο με… πρόβλημα τραυματισμού, με την Τραπάνι να παίζει κάποια στιγμή με δύο παίκτες έναντι 5! Λίγο μετά, ο Λουίτζι Πάτι αποβλήθηκε με 5 φάουλ, με αποτέλεσμα να μείνει στο παρκέ μονάχα ο Μαρτινέλι και τους διαιτητές να διακόπτουν το ματς! Να σημειωθεί πως πλέον η Τραπάνι κινδυνεύει με βαρύ χρηματικό πρόστιμο…