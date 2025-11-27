Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά από μακρά περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με την προηγούμενη διοίκηση, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οριστική συμφωνία και προχώρησαν στις απαραίτητες υπογραφές, που επικύρωσαν το deal.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταβιβάστηκε ένα ποσοστό της της τάξεως του 60.8% που ανήκει στους τρεις μεγαλομετόχους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ (σ. σ. Θανάσης Χατζόπουλος, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος και Ηλίας Βιολίδης) στον όμιλο του Αριστοτέλη Μυστακίδη. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 17 Δεκεμβρίου, η οποία θα αποτελέσει το τελευταίο βήμα για την πλήρη και καθαρή μετάβαση στο νέο ιδιοκτησιακό σχήμα.

Με την αλλαγή ιδιοκτησίας, ο ΠΑΟΚ ευελπιστεί να μπει σε μια νέα εποχή, με προσδοκίες για σταθερότητα και ανάπτυξη εντός κι εκτός παρκέ.