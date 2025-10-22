Στα χέρια του Τέλη Μυστακίδη περνά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, καθώς ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε κατ’ αρχήν συμφωνία.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσα από επίσημη ανακοίνωση, τον απαραίτητο έλεγχο διενήργησε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του Α. Μυστακίδη.

«Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται», τονίζεται στην ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.



Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας.