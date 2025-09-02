Επίσημο είναι το ενδιαφέρον που εξέφρασε ο Τέλης Μυστακίδης για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.

Ο Έλληνας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος είναι γνωστός φίλαθλος του ΠΑΟΚ, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ενημέρωσε δια των εκπροσώπων του για τις προθέσεις του να εμπλακεί άμεσα στην διοίκηση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Επίσημο ενδιαφέρον για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Αριστοτέλης Μυστακίδηςhttps://t.co/9NNDdVCxrY pic.twitter.com/PvfAuld5kc — AMNA Sport (@amna_sportgr) September 2, 2025

Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, από την στιγμή που ο μεγάλος αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ο Άρης απέκτησε τον δικό του μεγαλοεπενδυτή, τον Ρίτσαρντ Σιάο, το ενδιαφέρον του Τέλη Μυστακίδη έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην ομάδα.

Ποιος είναι ο Τέλης Μυστακίδης

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1962, ο Μυστακίδης μεγάλωσε στη Ρώμη, τη στιγμή που ο πατέρας του εργαζόταν για τα Ηνωμένα Έθνη. Είχε διπλή ιθαγένεια, ελληνική και βρετανική, σπούδασε στο LSE και άρχισε την επαγγελματική του δραστηριότητα από το τμήμα επενδύσεων στα έγχρωμα μέταλλα της κορυφαίας εταιρείας Cargil, όπου παρέμεινε για 6 χρόνια.

Το 1993 ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος επενδύσεων σε μέταλλα στην εταιρεία Marc & Rich, η οποία εξελίχθηκε σε Glencore και λίγα χρόνια μετά μεταμορφώθηκε σε παγκόσμια δύναμη. Από εκεί αποχώρησε το 2018, ωστόσο οι σωστές επενδυτικές κινήσεις του, κυρίως σε μετοχές εκτόξευσαν την περιουσία του, με τον Μυστακίδη να βρίσκεται μόνιμα στη λίστα Forbes, με εκτιμώμενη περιουσία τα 2,9 δις δολάρια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Σήμερα το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κ.κ. Χατζόπουλου, Τριλυράκη και Τσαλόπουλου, με τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.



Ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα οποία θα παρασχεθούν μετά την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας και του «letter of intent».

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ.