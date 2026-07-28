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Οι δύο αθλητές αντάλλαξαν θερμούς χαιρετισμούς πριν γευματίσουν μαζί σε τοπικό εστιατόριο συνοδευόμενοι από τις οικογένειές τους.

Ο Μπέκαμ και ο Τζόρνταν διατηρούν φιλική σχέση εδώ και πολλά χρόνια, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και τον θαυμασμό.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής έχει εκδηλώσει στο παρελθόν τον θαυμασμό του για τον θρύλο του μπάσκετ, επιλέγοντας μάλιστα στο παρελθόν τον αριθμό 23 στη φανέλα του.

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Μια συνάντηση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «συνάντηση κορυφής» πραγματοποιήθηκε στην Ίμπιζα, καθώς δύο από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία του αθλητισμού, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Μάικλ Τζόρνταν, βρέθηκαν τυχαία στο δημοφιλές ισπανικό νησί.

Οι δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ συναντήθηκαν στην ακτή, την ώρα που αποβιβάζονταν από τα πολυτελή γιοτ τους, και δεν έκρυψαν τη χαρά τους για την απρόσμενη συνάντηση. Αντάλλαξαν θερμή αγκαλιά, γέλια και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν μαζί για γεύμα στο διάσημο εστιατόριο «Casa Jondal».

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Ο Μάικλ Τζόρνταν βρισκόταν στην Ίμπιζα μαζί με τη σύζυγό του Ιβέτ Πριέτο, το μοντέλο από την Κούβα με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 13 χρόνια. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο δίδυμες κόρες.

Michael Jordan hugs David Beckham during luxurious Ibiza vacation with their wives https://t.co/KmLjlNaL8J pic.twitter.com/4M12PsrLOF July 27, 2026

Ο έξι φορές πρωταθλητής του NBA με τους Σικάγο Μπουλς συνεχίζει το καλοκαιρινό του ταξίδι στη Μεσόγειο με το εντυπωσιακό γιοτ του, η αξία του οποίου ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια δολάρια. Ο άλλοτε κορυφαίος παίκτης του μπάσκετ είχε βρεθεί τον Ιούνιο και στην Ελλάδα, όπου επισκέφθηκε τη Σύμη, τη Μύκονο και την Κεφαλονιά, πριν συνεχίσει τις διακοπές του σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απολαμβάνει τις διακοπές του με την οικογένειά του στο πολυτελές γιοτ «Seven», αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο απέκτησε μαζί με τη σύζυγό του Βικτόρια το 2022. Μαζί του στην Ίμπιζα ήταν η πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls, ο γιος τους Ρομέο και η σύντροφός του Κιμ Τέρνμπουλ.

Η σχέση των δύο σταρ δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη συνάντηση, καθώς οι Μπέκαμ και Τζόρνταν διατηρούν φιλία εδώ και χρόνια. Μάλιστα, ο Μπέκαμ έχει αποκαλύψει στο παρελθόν τον θαυμασμό του για τον θρύλο του NBA, ενώ όταν μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2003 επέλεξε τη φανέλα με τον αριθμό «23», προς τιμήν του Τζόρνταν.

🤯⚽🏀Ferran y Marcos Llorente coinciden en Ibiza con David Beckham y Michael Jordan



Las estrellas de la Selección y los dos grandes iconos del deporte compartieron espacio en un mítico restaurante en Cala Jondal



📹(fefimendozav) pic.twitter.com/cmST0ba4HW — Revista ¡HOLA! (@hola) July 24, 2026

Ο Άγγλος πρώην διεθνής είχε περιγράψει με χιούμορ την πρώτη φορά που γνώρισε τον Τζόρνταν, όταν τον είχε συναντήσει σε εστιατόριο μαζί με τη Μαντόνα και άλλους διάσημους καλεσμένους. Όπως είχε αναφέρει, ήταν τόσο εντυπωσιασμένος που δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω του, με τη Βικτόρια να τον σκουντάει για να σταματήσει να τον κοιτάζει επίμονα.

Μια φιλία ανάμεσα σε δύο εμβληματικές μορφές, που συνεχίζει να επιβεβαιώνει πως οι μεγάλοι πρωταθλητές συχνά μοιράζονται κάτι περισσότερο από απλές επιτυχίες: έναν κοινό κώδικα σεβασμού και θαυμασμού.