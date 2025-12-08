Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Θήβα, όταν το πούλμαν της ομάδας μπάσκετ της Μερσίν ακινητοποιήθηκε σε μπλόκο των αγροτών, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνεχίσει την διαδρομή της για την Καρδίτσα.

Πιο συγκεκριμένα, η τουρκική αποστολή έφτασε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από εκεί συνέχισε το ταξίδι της προς την Καρδίτσα, ωστόσο υπολόγιζε χωρίς τον «ξενοδόχο», καθώς οι αγρότες δεν τους επέτρεψαν να συνεχίσουν την διαδρομή τους.

Advertisement

Advertisement

Παρά την μεγάλη ταλαιπωρία που υπέστησαν, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της τουρκικής ομάδας έδειξε κατανόηση για την κατάσταση και τόνισαν ότι και στην πατρίδα τους οι αγρότες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και προχωρούν επίσης σε σημαντικές κινητοποιήσεις.

Η Μερσίν είναι ομάδα της Τουρκίας που βρίσκεται στο 7ο γκρουπ του Basketball Champions League και αγωνίζεται το απόγευμα της Τρίτης (9/12, 20:00) κόντρα στην Καρδίτσα για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι αγρότες διαμηνύουν από την πλευρά τους ότι δεν περνάει κανείς από το μπλόκο εκτός εάν υπάρχει σοβαρός ιατρικός λόγος.