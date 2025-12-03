Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ενός συστήματος 5 MW στο Signal Iduna Park, κατακτώντας τον τίτλο του πιο ισχυρού ηλιακού συστήματος σε στέγη σταδίου στον κόσμο.



Στη Γερμανία, το Westfalenstadion έχει γίνει πλέον η έδρα του πιο ισχυρού φωτοβολταϊκού συστήματος που έχει εγκατασταθεί ποτέ σε στέγη σταδίου, προσφέροντας ένα ιδανικό πρότυπο για άλλους χώρους που αντιμετωπίζουν αυξανόμενα ενεργειακά κόστη και αυξανόμενη πίεση για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η εγκατάσταση στο Signal Iduna Park, το μεγαλύτερο στάδιο της Γερμανίας, περιλαμβάνει 11.132 ηλιακούς συλλέκτες και αναμένεται να παράγει πάνω από 5 MW στην κορυφή της απόδοσής της, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η εγκατάσταση 4,2 MW στο Nef Stadium της Κωνσταντινούπολης.

Το σύστημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μιας εξαετούς συνεργασίας για τη βιωσιμότητα μεταξύ του συλλόγου της Bundesliga και της γερμανικής εταιρείας ενέργειας RWE, η οποία υπέγραψε ως premium συνεργάτης βιωσιμότητας της BVB το καλοκαίρι του 2024.

Η εκτεταμένη οροφή του σταδίου προσέφερε μια σημαντική επιφάνεια που αποδείχθηκε ιδανική για την εγκατάσταση ενός τόσο φιλόδοξου συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας.

Πρακτικές επιπτώσεις στη λειτουργία του σταδίου



Η εγκατάσταση θα επιτρέψει στον σύλλογο να καλύψει περίπου το ήμισυ των συνολικών αναγκών του σταδίου σε ηλεκτρική ενέργεια μόνο με ηλιακή ενέργεια, μειώνοντας ενδεχομένως τους λογαριασμούς και το αποτύπωμα άνθρακα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου της BVB, το σύστημα θα εξοικονομήσει περίπου 1.700 τόνους CO₂ ετησίως σε σύγκριση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του σταδίου.

Επίσης, βρίσκεται υπό κατασκευή μια εγκατάσταση αποθήκευσης μπαταριών 3,7 MWh, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2026.

Αυτή η προσθήκη θα επιτρέψει στον σύλλογο να χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια ακόμη και όταν ο ουρανός της κοιλάδας του Ρουρ είναι συννεφιασμένος.

Τι λένε οι ιθύνοντες της Ντόρτμουντ για τη νέα εποχή



Ο Χανς-Γιόακιμ Βάτσκε, ο CEO του συλλόγου της Βεστφαλίας στάθηκε στο συμβολικό βάρος του έργου: «Το Signal Iduna Park είναι ο φάρος της μελλοντικής μας πορείας. Το ότι φιλοξενεί ένα τέτοιο παγκόσμιο ρεκόρ είναι τιμή για τον σύλλογο». Ο διευθύνων σύμβουλος Μπόρουσια, Κάρστεν Κράμερ, το βλέπει ως κρίσιμο κομμάτι στη δεκαετή στρατηγική αποανθρακοποίησης του συλλόγου.

Ο Mάρκους Κρέμπερ, Διευθύνων Σύμβουλος της RWE, δηλώνει: «Είμαστε περήφανοι που καταρρίψαμε ένα νέο ρεκόρ με την BVB, έναν από τους πιο διεθνώς γνωστούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Γερμανίας.

“Μαζί, εγκαταστήσαμε το πιο ισχυρό ηλιακό σύστημα στον κόσμο στην οροφή του μεγαλύτερου σταδίου της Γερμανίας”.

Αυτό αποτελεί μια ισχυρή δήλωση υπέρ της αποτελεσματικής προστασίας του κλίματος και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο ομάδων που έχουν απόλυτη συμφωνία όσον αφορά τη δέσμευσή τους για βιωσιμότητα».

