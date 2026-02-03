Ένα σπάνιο και συγκινητικό στιγμιότυπο συνέβη στο RheinEnergieStadion στην Κολωνία της Γερμανίας την Παρασκευή, όταν ο 32χρονος διαιτητής ποδοσφαίρου Πάσκαλ Κάιζερ έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του, Μόριτζ, μπροστά σε χιλιάδες θεατές κατά τη διάρκεια αγώνα της Κολωνίας με τη Βόλσμπουργκ στη Bundesliga.

Μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του σταδίου, το ζευγάρι διέσχισε μαζί τον αγωνιστικό χώρο πριν τη σέντρα, κρατώντας ο ένας τον άλλο από το χέρι. Ο Κάιζερ γονάτισε, απηύθυνε στον Μόριτζ ένα ρομαντικό ποίημα και τον ρώτησε: «Θα με παντρευτείς;».

Advertisement

Advertisement

Η απάντηση ήταν το πολυπόθητο «ναι», και ακολούθησε ένα παθιασμένο φιλί, με το πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Η στιγμή υποστηρίχθηκε ανοιχτά από την ομάδα της Κολωνίας, της οποίας ο Κάιζερ είναι φανατικός οπαδός και έχει τατουάζ με το σήμα της στο μπράτσο του. Η ομάδα δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram, συγκεντρώνοντας πάνω από 23.000 likes.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: A man proposed to his boyfriend in front of the crowd before the Bundesliga game Köln vs Wolfsburg.



He said YES. pic.twitter.com/QGvIqwExId — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 31, 2026

Σε πρόσφατη συνέντευξη, ο Κάιζερ τόνισε ότι η δημόσια προβολή της σχέσης του με τον Μόριτζ αποτελεί προσωπική αποστολή: «Θέλω να ενθαρρύνω όσους διστάζουν ακόμα να μιλήσουν. Ξέρω πόσο μοναχικό μπορεί να είναι να πιστεύεις ότι είσαι ο μόνος. Θέλω να μην χρειάζεται κανείς να νιώσει έτσι ξανά».