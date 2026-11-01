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Η επίσημη ιστοσελίδα της Κορίνθιανς έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης το πρωί του Σαββάτου (31/10), με τους χάκερ να προκαλούν αναστάτωση, ανακοινώνοντας ψευδώς την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του 2027.

Οι δράστες ανάρτησαν ένα εκτενές κείμενο, στο οποίο παρουσίαζαν τον Αργεντινό σούπερ σταρ ως το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του βραζιλιάνικου συλλόγου. Μάλιστα, η ανακοίνωση περιείχε λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη συμφωνία, ενώ φιλοξενούσε και δηλώσεις που αποδίδονταν στον ίδιο τον Μέσι, σύμφωνα με τις οποίες εμφανιζόταν ενθουσιασμένος με την προοπτική να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας.

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Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε έκπληξη σε αρκετούς φίλους της ομάδας του Σάο Πάολο, ωστόσο δεν παρέμεινε για πολύ στην ιστοσελίδα. Μόλις οι υπεύθυνοι αντιλήφθηκαν την παραβίαση, αφαίρεσαν το περιεχόμενο και αντικατέστησαν τη σελίδα με ενημέρωση ότι η πλατφόρμα βρισκόταν σε διαδικασία συντήρησης.

Στο πλαίσιο της φάρσας, οι χάκερ είχαν παρουσιάσει ακόμη και μια υποτιθέμενη οικονομική συμφωνία, επιχειρώντας να εξηγήσουν πώς η Κορίνθιανς θα μπορούσε να εξασφαλίσει την υπογραφή του πρώην αρχηγού της εθνικής Αργεντινής, παρά το ιδιαίτερα υψηλό κόστος μιας τέτοιας μεταγραφής. Ο Μέσι, πάντως, αγωνίζεται αυτή την περίοδο στην Ίντερ Μαϊάμι.

Ο σύλλογος επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι η ιστοσελίδα του είχε δεχθεί κυβερνοεπίθεση. Όπως ανέφερε, η ομάδα πληροφορικής κατάφερε να αντιμετωπίσει γρήγορα το περιστατικό, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν εντοπίστηκαν οικονομικές απώλειες ούτε παραβίαση δεδομένων ή πληροφοριών της ΠΑΕ.

Παράλληλα, η Κορίνθιανς ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε ενίσχυση των μέτρων ψηφιακής προστασίας. Για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε επίσης η προσωρινή απενεργοποίηση τόσο της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας όσο και εκείνης του γηπέδου της, «Neo Química Arena», προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.