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Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την ανάδειξη του φετινού νικητή της «Χρυσής Μπάλας», του κορυφαίου ατομικού βραβείου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Απομένει περίπου ενάμισης μήνας μέχρι την τελετή απονομής, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Μετά τη γνωστοποίηση των υποψηφιοτήτων στις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως αυτή του κορυφαίου νεαρού ποδοσφαιριστή, της ομάδας της χρονιάς και της κορυφαίας ποδοσφαιρίστριας, ο επίσημος λογαριασμός της «Χρυσής Μπάλας» ανακοίνωσε και την τελική 30άδα των ποδοσφαιριστών που θα διεκδικήσουν το βραβείο για το 2026.

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Στη λίστα βρίσκεται και ο 39χρονος σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι, ενώ μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που ξεχώρισαν περιλαμβάνονται οι Λαμίν Γιαμάλ, Κιλιάν Εμπαπέ, Χάρι Κέιν, Μάικλ Ολίσε, Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Ντέκλαν Ράις και Ουσμάν Ντεμπελέ.

Παράλληλα, η τελική 30άδα περιλαμβάνει και ορισμένες παρουσίες που προκαλούν έκπληξη, όπως αυτή του Χουλιάν Κινιόνες της Αλ Καντσία, αλλά και του Σαντιό Μανέ.

Αντίθετα, εκτός της λίστας έμειναν σημαντικά ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ραφίνια, ο Ντεζιρέ Ντουέ και ο Χουλιάν Άλβαρες.

Οι 30 υποψήφιοι για τη «Χρυσή Μπάλα» του 2026 είναι:

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία)

Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία)

Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)

Λουίς Ντίας (Κολομβία)

Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία)

Γκαμπριέλ (Βραζιλία)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία)

Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο)

Χάρι Κέιν (Αγγλία)

Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Γεωργία)

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία)

Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη)

Μαρκίνιος (Βραζιλία)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή)

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία)

Νούνο Μέντες (Πορτογαλία)

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)

Ζοάο Νέβες (Πορτογαλία)

Μάικλ Ολίσε (Γαλλία)

Γουίλιαν Πάτσο (Εκουαδόρ)

Χουλιάν Κινιόνες (Μεξικό)

Ντέκλαν Ράις (Αγγλία)

Ρόδρι (Ισπανία)

Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία)

Γουίλιαμ Σαλιμπά (Γαλλία)

Φεράν Τόρες (Ισπανία)

Νταγιό Ουπαμεκανό (Γαλλία)

Βινίσιους Τζούνιορ (Βραζιλία)

Βιτίνια (Πορτογαλία)