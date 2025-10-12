Μεγάλη διάκριση για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς ο νεαρός σταρ της εθνικής ομάδας και της Γκενκ αναδείχθηκε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του πλανήτη κάτω των 18 ετών για το 2025.
Η σημαντική αυτή επιβράβευση ανακοινώθηκε από το CIES Football Observatory, το διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών που εδρεύει στο Νοσατέλ της Ελβετίας και λειτουργεί σε συνεργασία με τη FIFA.
Την περασμένη σεζόν, ο 17χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε σε 25 παιχνίδια με την Γκενκ στο πρωτάθλημα, εκ των οποίων ξεκίνησε βασικός σε 14, πετυχαίνοντας δύο γκολ και δύο ασίστ. Ο Καρέτσας άφησε πίσω του σημαντικά ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως ο Γάλλος Ιμπραχίμ Μπαγιέ της Παρί Σεν Ζερμέν και ο Μεξικανός Χιλμπέρτο Μόρα.
Αναλυτικά, η πρώτη δεκάδα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του CIES έχει ως εξής:
Κωνσταντίνος Καρέτσας (Ελλάδα – Γκενκ)
Ιμπραχίμ Μπαγιέ (Γαλλία – Παρί Σεν Ζερμέν)
Χιλμπέρτο Μόρα (Μεξικό – Τιχουάνα)
Όσκαρ Πιετουσέφσκι (Πολωνία – Γιαγκελόνια)
Νταβίντσι (Ισπανία – Χετάφε)
Βασίλιε Νόβιτσιτς (Σερβία – FK IMT)
Ονεστ Αχανορ (Ιταλία – Αταλάντα)
Σεν Στερ (Ολλανδία – Άγιαξ)
Πέιτον Μίλερ (ΗΠΑ – Νιού Ινγκλαντ)
Ζόρτι Μόκιο (Ολλανδία – Άγιαξ)
Η διάκριση αυτή αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση του τεράστιου ταλέντου του Καρέτσα και της ανοδικής του πορείας στο διεθνές ποδόσφαιρο.