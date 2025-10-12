Μεγάλη διάκριση για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς ο νεαρός σταρ της εθνικής ομάδας και της Γκενκ αναδείχθηκε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του πλανήτη κάτω των 18 ετών για το 2025.

Η σημαντική αυτή επιβράβευση ανακοινώθηκε από το CIES Football Observatory, το διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών που εδρεύει στο Νοσατέλ της Ελβετίας και λειτουργεί σε συνεργασία με τη FIFA.

Την περασμένη σεζόν, ο 17χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε σε 25 παιχνίδια με την Γκενκ στο πρωτάθλημα, εκ των οποίων ξεκίνησε βασικός σε 14, πετυχαίνοντας δύο γκολ και δύο ασίστ. Ο Καρέτσας άφησε πίσω του σημαντικά ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως ο Γάλλος Ιμπραχίμ Μπαγιέ της Παρί Σεν Ζερμέν και ο Μεξικανός Χιλμπέρτο Μόρα.

Αναλυτικά, η πρώτη δεκάδα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του CIES έχει ως εξής:



Κωνσταντίνος Καρέτσας (Ελλάδα – Γκενκ)

Ιμπραχίμ Μπαγιέ (Γαλλία – Παρί Σεν Ζερμέν)

Χιλμπέρτο Μόρα (Μεξικό – Τιχουάνα)

Όσκαρ Πιετουσέφσκι (Πολωνία – Γιαγκελόνια)

Νταβίντσι (Ισπανία – Χετάφε)

Βασίλιε Νόβιτσιτς (Σερβία – FK IMT)

Ονεστ Αχανορ (Ιταλία – Αταλάντα)

Σεν Στερ (Ολλανδία – Άγιαξ)

Πέιτον Μίλερ (ΗΠΑ – Νιού Ινγκλαντ)

Ζόρτι Μόκιο (Ολλανδία – Άγιαξ)

Η διάκριση αυτή αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση του τεράστιου ταλέντου του Καρέτσα και της ανοδικής του πορείας στο διεθνές ποδόσφαιρο.

