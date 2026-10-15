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Σε απολογία από τη ΔΕΑΒ κλήθηκαν ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, για όσα συνέβησαν στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026. Η κλήση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ αφορά το κορεό που παρουσιάστηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, καθώς και πανό που αναρτήθηκε στη σέντρα του γηπέδου.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και η στάση του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος καλείται να δώσει εξηγήσεις στη ΔΕΑΒ για την αναδημοσίευση του συγκεκριμένου κορεό μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αλγουαθίλ διέγραψε αρχικά την ανάρτηση, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα την αναδημοσίευσε, διατηρώντας την στον λογαριασμό του.

Πλέον, τόσο η ΠΑΕ Ολυμπιακός όσο και ο προπονητής της καλούνται να καταθέσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.