Ο Άρης έβαλε τέλος στο εντυπωσιακό νικηφόρο σερί δέκα αγώνων της ΑΕΚ, με την αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» να ολοκληρώνεται ισόπαλη 1-1. Η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς στο 8′ με τον Κοϊτά, μετά από λάθος γύρισμα του Τεχέρο και πάσα του Λιούμπιστιτς σε κενή εστία, αλλά ο Άρης απάντησε αμέσως με τον Γιένσεν στο 11′, φέρνοντας γρήγορα το ματς σε ισορροπία.

Τα πρώτα λεπτά ανήκαν στον Άρη, που έλεγχε τον ρυθμό, όμως η ΑΕΚ βρήκε το γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Η άμεση αντίδραση των γηπεδούχων έδειξε την αποφασιστικότητα του Άρη, με τις ευκαιρίες από Καντεβέρε και Μόντσου πριν το γκολ να δείχνουν ότι το παιχνίδι θα είχε δυναμική μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μετά την ισοφάριση, ο ρυθμός έπεσε, με την ΑΕΚ να έχει περισσότερο την κατοχή της μπάλας αλλά να αδυνατεί να δημιουργήσει σοβαρές απειλές στα καρέ του Αθανασιάδη.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός παρέμεινε χαμηλός και οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να εκδηλώσουν φάσεις. Ο Άρης έχασε ένα γκολ με τον Ντουντού λόγω φάουλ στον Ζοάο Μάριο στην αρχή της φάσης, ενώ στη συνέχεια απείλησε ξανά με τον Μόντσου στο 67′, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε. Στο φινάλε, η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη, όμως ο Αθανασιάδης σταμάτησε τον Ελίασον σε τετ-α-τετ και ο Γιόβιτς δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η ΑΕΚ βλέπει το νικηφόρο σερί της να διακόπτεται και την κορυφή της βαθμολογίας να απειλείται, ενώ ο Άρης δείχνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι στις μεγάλες ομάδες. Οι συνθέσεις των ομάδων ήταν οι εξής:

Άρης (Γιώργος Άθανασιάδης): Αθανασιάδης, Άλβαρο, Τεχέρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Ντούντου, Γιένσεν, Καντεβέρε.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Γιόβιτς.