Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ελένη Ιακωβάκη συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των 10 υποψηφίων για το βραβείο «Ανερχόμενο Αστέρι της Χρονιάς» (Rising Star) στην κατηγορία των γυναικών για το 2026, όπως έκανε γνωστό η European Athletics.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στα 400 μ. έχει κερδίσει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις και την αγωνιστική της παρουσία, δείχνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ονόματα του ευρωπαϊκού στίβου.

Advertisement

Advertisement

Η ανάδειξη των τριών φιναλίστ στις τέσσερις κατηγορίες, δηλαδή Ευρωπαίος και Ευρωπαία Αθλητής της Χρονιάς, καθώς και Ανερχόμενο Αστέρι (Rising Star) σε άνδρες και γυναίκες, θα γίνει από την 1η Οκτωβρίου.

Οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν στις 24 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Golden Tracks, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λωζάνη.

Η ανάδειξη των νικητών θα βασιστεί στα εξής:

Ψηφοφορία κοινού (25%)

Ψηφοφορία ομοσπονδιών-μελών (25%)

Ψηφοφορία εκπροσώπων των ΜΜΕ (25%)

Advertisement

Ψηφοφορία επιτροπής ειδικών της European Athletics (25%)

Το «Ανερχόμενο Αστέρι της Χρονιάς» στις γυναίκες για την περσινή χρονιά ήταν η Όντρει Βέρο από την Ελβετία.

Οι 10 υποψήφιες για το φετινό βραβείο «Ανερχόμενο Αστέρι της Χρονιάς» (Rising Star of the Year):

Advertisement

Βικτόρια Ανγκέλοβα (Βουλγαρία)

Λίντα Μποτκόβα (Τσεχία)

Κέλι Ντουάλα (Ιταλία)

Advertisement

Σερένα ντι Φάμπιο (Ιταλία)

Μαρίνα Χαντζηκώστα (Κύπρος)

Ελένη Ιακωβάκη (Ελλάδα)

Advertisement

Αναστασία Κους (Πολωνία)

Advertisement

Αλίσα Λαουνόνεν (Φινλανδία)

Ζίνα Ρέμιτς (Σλοβενία)

Ένι Βίριονεν (Φινλανδία)

Advertisement