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Το πόρισμα του ελέγχου αποκάλυψε σοβαρές διοικητικές παραλείψεις, όπως η μη νόμιμη τήρηση των βιβλίων πρακτικών και η απουσία ενημέρωσης του βιβλίου μελών.

Οι ελεγκτές εντόπισαν κενές σελίδες με υπογραφές και ελλιπή συνοδευτικά έγγραφα, στοιχεία που υποδηλώνουν προβλήματα στην αξιοπιστία και την ακεραιότητα των καταχωρίσεων.

Η απόφαση βασίστηκε στις προβλέψεις του νόμου 2725/1999 περί υποχρεωτικής τήρησης διοικητικών βιβλίων και ορθής λειτουργίας των αθλητικών φορέων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια προγενέστερων οικονομικών ερευνών που κατέγραψαν αδιαφανείς δαπάνες και μεταφορές χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς της διοίκησης.

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Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, καθώς η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προχώρησε στην ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισής της, ύστερα από τα ευρήματα ελέγχου που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση εκδόθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ομοσπονδία βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών για τη διαχείριση των οικονομικών της, ενώ το πόρισμα του ελέγχου ανέδειξε σοβαρές διοικητικές παραλείψεις και παρατυπίες στην τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων.

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Με την ανάκληση της σχετικής βεβαίωσης, το υπουργείο αφαιρεί την πιστοποίηση ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αθλητική νομοθεσία για τη λειτουργία της.

Η απόφαση αφορά την υπ’ αριθμ. 518616/08-02-2023 βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Ομοσπονδίας και βασίζεται σε έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε έπειτα από αιφνιδιαστική επιθεώρηση στα γραφεία της. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τριμελές κλιμάκιο, το οποίο διαπίστωσε σειρά παραβάσεων που σχετίζονται με τη διοικητική λειτουργία του φορέα.

Μεταξύ των βασικών ευρημάτων ήταν η μη νόμιμη θεώρηση των βιβλίων πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που, σύμφωνα με τους ελεγκτές, σημαίνει ότι σημαντικές αποφάσεις δεν καταγράφονταν στα προβλεπόμενα θεωρημένα βιβλία.

Παράλληλα, το βιβλίο μελών φέρεται να μην είχε ενημερωθεί επί σειρά ετών, παρότι αποτελεί βασικό διοικητικό έγγραφο, καθώς αποτυπώνει ποια σωματεία διαθέτουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες και στις γενικές συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.

Οι ελεγκτές κατέγραψαν επίσης ελλιπή τήρηση των βιβλίων, εντοπίζοντας κενά στα πρακτικά, αρίθμηση που απουσίαζε, ελλείψεις συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και κενές σελίδες που έφεραν ήδη υπογραφές και σφραγίδες. Το συγκεκριμένο εύρημα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς εγείρει ζητήματα σχετικά με την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των καταχωρίσεων.

Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου κρίθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 του νόμου 2725/1999, το οποίο προβλέπει την υποχρεωτική τήρηση συγκεκριμένων διοικητικών βιβλίων από τα αθλητικά σωματεία και παρέχει τη δυνατότητα ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων.

Η διοικητική αυτή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στα ήδη γνωστά ευρήματα των οικονομικών ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ομοσπονδία. Στα σχετικά πορίσματα είχαν καταγραφεί μεταφορές χρημάτων προς προσωπικούς λογαριασμούς, δαπάνες που κρίθηκαν ασύνδετες με τις ανάγκες του αθλήματος, καθώς και αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών προσωπικής χρήσης, διαμονών σε ξενοδοχεία.

Παρότι η ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης δεν συνδέεται άμεσα με τις οικονομικές αυτές δαπάνες, αλλά με τις διοικητικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο, η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη λειτουργία και τη διαχείριση της Ομοσπονδίας.