Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για το draft του WNBA που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2027.

Ο αθλητής υποστηρίζει ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του πρωταθλήματος, βασιζόμενος στους ισχύοντες κανονισμούς περί αυτοπροσδιορισμού και συμπερίληψης.

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν προτίθεται να χλευάσει καμία κοινότητα, αλλά επιδιώκει την ισότιμη εφαρμογή των κανόνων σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ο Καντέρ αναμένει από τη διοργάνωση να τηρήσει τις διακηρυγμένες αρχές της, διασφαλίζοντας τη συνέπεια των κατευθυντήριων γραμμών χωρίς εξαιρέσεις.

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Ο Ενές Καντέρ προχώρησε σε μια ανάρτηση-δήλωση, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλο ντόρο.

Σε ανάρτησή του στα σόσιαλ, ο Τούρκος μπασκετμπολίστας, που έχει μείνει εκτός ΝΒΑ εδώ και καιρό, δήλωσε πως είναι έτοιμος να παίξει στο αντίστοιχο… γυναικείο πρωτάθλημα.

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Θα μπορούσε να πει κανείς εύκολα ότι τρολάρει, κάτι που θα είναι πολύ προσβλητικό για το άθλημα και τις γυναίκες, ωστόσο στην ανάρτησή του εξηγεί πως το… εννοεί και ότι σκοπεύει να κατέβει στο draft της επόμενης σεζόν.

«Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και απόψεις. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι εδώ για να κοροϊδέψω, να χλευάσω ή να προσβάλω οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Καντέρ:

Μετά από προσεκτική εξέταση και αφού μελέτησα τις ισχύουσες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, δηλώνω επίσημα τον εαυτό μου ως υποψήφιο για το WNBA.

Αν το μόνο που απαιτείται είναι απλώς να δηλώσεις ποιος είσαι, τότε πληρώ όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αγωνιστώ στο WNBA.

Η ομάδα μου κι εγώ εξετάσαμε προσεκτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας του WNBA, καθώς και το πλαίσιο κανονισμών που διέπει την αυτοπροσδιορισμό και τη συμπερίληψη. Με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές, μπορώ -και δηλώνω επίσημα- την επιλεξιμότητά μου για το επερχόμενο draft του WNBA τον Απρίλιο του 2027.

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Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και απόψεις. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι εδώ για να κοροϊδέψω, να χλευάσω ή να προσβάλω οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή.

Ζητώ απλώς οι ισχύοντες κανόνες να εφαρμόζονται ισότιμα σε όλους – οι ίδιοι κανόνες που αντικατοπτρίζουν τις αξίες τις οποίες πολλές παίκτριες και προπονητές του WNBA έχουν υποστηρίξει δημόσια.

Η ομάδα μου κι εγώ είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμόζονται ισότιμα, με συνέπεια και χωρίς εξαιρέσεις, και ανυπομονώ να δω το WNBA να τηρεί τις αρχές που έχει διακηρύξει.

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Τα λέμε στο training camp.

After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines,

I’m officially declaring myself a @WNBA prospect.



If simply declaring who you are is all that’s required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA.



My team and I have… pic.twitter.com/msncUZUT1J — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 7, 2026

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