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Τη Μύκονο επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο σταρ του NBA, James Harden, προσθέτοντας το όνομά του στη μακρά λίστα των κορυφαίων αθλητών που επισκέπτονται κάθε χρόνο το «νησί των ανέμων».

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ, γνωστός για την χαρακτηριστική γενειάδα του, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με την παρέα του στα κοσμοπολίτικα σοκάκια του νησιού. Ωστόσο, μια βραδινή του βόλτα στα Ματογιάννια έκρυβε μια απρόσμενη και αρκετά αμήχανη στιγμή.

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Όπως καταγράφηκε σε βίντεο, ο Harden επιχείρησε να χαιρετήσει μια τουρίστρια που περνούσε δίπλα του, απλώνοντας το χέρι του με την προσδοκία να ανταποδώσει τον χαιρετισμό. Εκείνη, όμως, συνέχισε ατάραχη τον δρόμο της, χωρίς να αντιληφθεί ή να αναγνωρίσει τον διάσημο μπασκετμπολίστα, αφήνοντάς τον για λίγα δευτερόλεπτα με την απορία και το χέρι σηκωμένο!

Το στιγμιότυπο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, αποδεικνύοντας πως ακόμη και ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του NBA μπορεί να βρεθεί σε μια αμήχανη στιγμή κατά τη διάρκεια των διακοπών του.