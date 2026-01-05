Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν έως το 2028, βάζοντας τέλος σε ένα μεταγραφικό σίριαλ που απασχόλησε τους φίλους των Πειραιωτών τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών και μένει να φανεί πώς θα τον αξιοποιήσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεδομένου ότι στην θέση «5» βρίσκονται ήδη οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ήδη, τις προηγούμενες μέρες, η αποδέσμευση του Σέιμπεν Λι έδωσε χώρο και μία έξτρα θέση ξένου στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων». Παρόλα αυτά, η στάση της Παρτίζαν φαίνεται πως προκάλεσε εμπόδια, καθώς σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα, υπήρξε «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις της σερβικής ομάδας με τον Σίλβα της ΑΕΚ.

Ο 28χρονος σέντερ της Παρτίζαν είχε φέτος σε σύνολο 17 αγώνων στην Euroleague μέσο όρο 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Ο Τζόουνς πανηγύρισε με την Παρτίζαν την Αδριατική λίγκα την περσινή χρονιά, ενώ αναδείχθηκε παράλληλα MVP των τελικών της λίγκας.

Όπως είναι φυσικό, η άφιξη του Αμερικανού έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στα social media του Ολυμπιακού, με τους φίλους των Πειραιωτών να αποθεώνουν την ομάδα για την συγκεκριμένη μεταγραφή, κάνοντας λόγο για τον παίκτη που έλειπε από το ρόστερ της φετινής σεζόν.