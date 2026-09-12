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Ο εκπληκτικός ΟΦΗ πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας του, επικρατώντας 1-0 του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της Super League και μετατρέποντας το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» σε εφιάλτη.

Οι Κρητικοί ήταν εξαιρετικά διαβασμένοι, άντεξαν την πίεση του Ολυμπιακού και χτύπησαν στο 66ο λεπτό. Ο Αθανασίου εκμεταλλεύτηκε το μεγάλο κενό στην άμυνα των γηπεδούχων και τροφοδότησε τον Κόντρο, ο οποίος με υποδειγματικό τελείωμα νίκησε τον Ορτέγκα και έβαλε τον ΟΦΗ μπροστά στο σκορ.

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Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε μάλιστα προειδοποιήσει από το πρώτο ημίχρονο. Στο 38’ ο Φούντας σημάδεψε το δοκάρι, ενώ λίγο αργότερα ο Αϊτόρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να βρει τις λύσεις απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων.

Στο δεύτερο μέρος οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την πίεσή τους, αλλά ο ΟΦΗ παρέμεινε ψύχραιμος και κράτησε μέχρι τέλους το πολύτιμο προβάδισμα. Στις καθυστερήσεις ο Σα και ο Γιάρεμτσουκ είχαν ευκαιρίες με κεφαλιές, όμως δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Χριστογεώργο.

Το φινάλε ήταν ιδιαίτερα βαρύ για τον Ολυμπιακό, καθώς μετά το τελευταίο σφύριγμα ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες από τις εξέδρες. Μάλιστα, στο 80ό λεπτό οι φίλαθλοι στο «Καραϊσκάκης» φώναξαν ρυθμικά το όνομα του πρώην προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Για τον ΟΦΗ, η νίκη έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς οι Κρητικοί είχαν να πάρουν βαθμό απέναντι στον Ολυμπιακό από το 2018. Αυτή τη φορά, όχι μόνο πήραν βαθμό, αλλά έφυγαν από το Φάληρο με ένα τεράστιο διπλό.

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