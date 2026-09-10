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Η αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προκάλεσε σοκ στις τάξεις των «ερυθρόλευκων» οπαδών, καθώς η σύνδεσή τους με τον Βάσκο προπονητή ήταν μοναδική, ιδιαίτερα μετά την κατάκτηση του Conference League, του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία ελληνικής ομάδας.

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν και ο αποχαιρετισμός του πρώην τεχνικού των Πειραιωτών, ο οποίος με ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στις σελίδες του Ολυμπιακού στα social media θέλησε να ευχαριστήσει παίκτες, διοίκηση και κόσμο για αυτά τα περίπου τρία χρόνια που έκατσε στον πάγκο της ομάδας.

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Αναλυτικά το μήνυμα του Μεντιλίμπαρ:

«Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν τρία χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ’ όλα το συναίσθημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου, που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο, έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.

Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο.

Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά.

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Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, για αυτό το διάστημα, να συμβάλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.

ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ!»