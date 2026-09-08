Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και επικράτησε 3-2 του Βόλου ELABET στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, πετυχαίνοντας το 2 στα 2 στη διοργάνωση.
Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Αρμάντο Γκονζάλες, που σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, βοηθώντας την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να «χτίσει» ένα φαινομενικά άνετο προβάδισμα. Ξεχωριστή ήταν και η βραδιά του νεοαποκτηθέντος Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις του κόσμου στο «Καραϊσκάκης».
Παρότι οι Πειραιώτες είχαν φτάσει άνετα στο 3-0, ο αγώνας απέκτησε αγωνία στο τέλος, καθώς ο Βόλος μείωσε στο 79′ με δικό του παίκτη που φέρει επίσης το επώνυμο Γκονζάλες, ενώ στο 89′ ο Χαραλαμπόγλου διαμόρφωσε το τελικό 3-2.
Η νίκη είχε ιδιαίτερη σημασίια για τον Ολυμπιακό, αφού ήρθε λίγες μέρες μετά την ισοπαλία 1-1 των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα, λειτουργώντας σαν μια μικρή «ρεβάνς» απέναντι στους Θεσσαλούς. Θετικό στοιχείο για τον Μεντιλίμπαρ αποτέλεσε και η παρουσία δύο νεαρών ποδοσφαιριστών, του Κουτσογούλα και του Φίλη, που είχαν συμμετοχή στο ματς.
Με τη νίκη αυτή, στον απόηχο του σοβαρού τραυματισμού υτου Ελ Κααμπί, που προκάλεσε σοκ στην ομάδα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει με το απόλυτο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, δείχνοντας εμπιστοσύνη τόσο στα «βαριά χαρτιά» του όσο και σεε νέα πρόσωπα του ρόστερ.