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Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και επικράτησε 3-2 του Βόλου ELABET στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, πετυχαίνοντας το 2 στα 2 στη διοργάνωση.

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Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Αρμάντο Γκονζάλες, που σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, βοηθώντας την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να «χτίσει» ένα φαινομενικά άνετο προβάδισμα. Ξεχωριστή ήταν και η βραδιά του νεοαποκτηθέντος Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις του κόσμου στο «Καραϊσκάκης».

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2026-2027 / ΟΣΦΠ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Παρότι οι Πειραιώτες είχαν φτάσει άνετα στο 3-0, ο αγώνας απέκτησε αγωνία στο τέλος, καθώς ο Βόλος μείωσε στο 79′ με δικό του παίκτη που φέρει επίσης το επώνυμο Γκονζάλες, ενώ στο 89′ ο Χαραλαμπόγλου διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Η νίκη είχε ιδιαίτερη σημασίια για τον Ολυμπιακό, αφού ήρθε λίγες μέρες μετά την ισοπαλία 1-1 των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα, λειτουργώντας σαν μια μικρή «ρεβάνς» απέναντι στους Θεσσαλούς. Θετικό στοιχείο για τον Μεντιλίμπαρ αποτέλεσε και η παρουσία δύο νεαρών ποδοσφαιριστών, του Κουτσογούλα και του Φίλη, που είχαν συμμετοχή στο ματς.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2026-2027 / ΟΣΦΠ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Με τη νίκη αυτή, στον απόηχο του σοβαρού τραυματισμού υτου Ελ Κααμπί, που προκάλεσε σοκ στην ομάδα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει με το απόλυτο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, δείχνοντας εμπιστοσύνη τόσο στα «βαριά χαρτιά» του όσο και σεε νέα πρόσωπα του ρόστερ.