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Ο Τόμας Γουόκαπ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι BC. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν τη συμφωνία με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την παραχώρηση του διεθνούς γκαρντ, ευχαριστώντας τον παράλληλα για την προσφορά του στον σύλλογο.

Thomas Walkup will continue his career with @dubaibasket , following an agreement reached between the two clubs.



We would like to thank @twalkup23 for his contribution to Olympiacos and wish him every success in the next chapter of his career.



💻 https://t.co/YeynYCFPDv… pic.twitter.com/Hom5pBF3lF Advertisement Advertisement September 7, 2026

«Ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball, έπειτα από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων. Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, κατακτήσαμε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο. Ηταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες, με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο Γουόκαπ αποτέλεσε βασικό στέλεχος του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, με σημαντική συνεισφορά στην αμυντική λειτουργία και την οργάνωση του παιχνιδιού. Με την αγωνιστική του συνέπεια, την ένταση στην άμυνα και τη δημιουργία για τους συμπαίκτες του, εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον κομβικούς παίκτες της ομάδας, πανηγυρίζοντας τίτλους και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην «ερυθρόλευκη» πορεία.