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Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ξεκινώντας από σήμερα μία δύσκολη αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο.

Όπως αναφέρει σε επίσημη ενημέρωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά από τον επικεφαλής γιατρό της ομάδας Χρήστο Θέο και την ομάδα του στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Σημειώνεται επίσης ότι από σήμερα ξεκινά η περίοδος αποκατάστασης, με στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνοδό του Μαροκινού διεθνή επιθετικού στην αγωνιστική δράση.

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Ο Ελ Καμπί που υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό στην κνήμη του αριστερού του ποδιού, στην χθεσινή (5/9)αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο (1-1) επέστρεψε μαζί με τον γιατρό του Ολυμπιακού το βράδυ με ασθενοφόρο στην Αθήνα και σήμερα υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση.

Το ιατρικό πρωτόκολλο για τέτοιου είδους τραυματισμούς αναφέρει περίοδο αποκατάστασης που διαρκεί 6 έως 7 μήνες, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ακριβής χρόνος απουσίας του θα καθοριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ayoub, in this difficult moment, the entire Olympiacos family stands by your side with all our hearts.



Your strength, passion and fighting spirit have inspired us so many times. Now it’s our turn to send all that strength back to you.



Stay strong, @AyoubElKaabi. We’ll be with… pic.twitter.com/y9z4O9ysoC — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 5, 2026

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ