Από τη στιγμή που έβγαλε τα αθλητικά του και φόρεσε το κουστούμι του παρουσιαστή, έχει εξελιχθεί στον αγαπημένο του κοινού προσφέροντας πέρα από τις γνώσεις του σχετικά με το NBA και άφθονο γέλιο.

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ δεν έχει κανένα πρόβλημα να «τσαλακωθεί» μπροστά από τις κάμερες κάτι που απέδειξε και στο ημίχρονο του Χριστουγεννιάτικου αγώνα Νιου Γιορκ Νικς – Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης στο στούντιο του ESPN η γνωστή τετράδα (Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Έρνι Τζόνσον, Κένι Σμιθ και ο Ο’Νιλ) ξεκίνησαν την ανάλυση του αγώνα όταν ο Σμιθ (που έχει εξαιρετική σχέση με τον θηριώδη σέντερ) άρχισε να τον πειράζει, φτάνοντας στο σημείο να πετάξει το καπέλο του.

Αυτό ήταν. Ο Σακίλ σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να τρέχει προς το video wall στο οποίο κατευθυνόταν ήδη ο Σμιθ, με τους δύο να κάνουν έναν αγώνα δρόμου για το ποιος θα φτάσει πρώτος.

Ο Σακ όμως δεν πρόλαβε να σταματήσει και έπεσε με δύναμη πάνω στην οθόνη διαλύοντας την κυριολεκτικά.

Όλοι όσοι ήταν στο στούντιο δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, αλλά το γεγονός ότι κανείς δεν ανησυχούσε για την κατάσταση του Ο’Νιλ και τα μαξιλάρια που φάνηκαν πίσω από την διαλυμένη οθόνη ανάγκασε τους πρωταγωνιστές να παραδεχθούν ότι όλο αυτό ήταν προσχεδιασμένο.