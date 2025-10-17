Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Γιώργος Παπαγιάννης στο παιχνίδι της EuroLeague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Εφές στην Πόλη.

Στο 5:38 της δεύτερης περιόδου, ο διεθνής σέντερ έπεσε στο παρκέ σε μια φαινομενικά ανώδυνη φάση, πιάνοντας το αριστερό του γόνατο. Το παιχνίδι διακόπηκε αμέσως, ενώ ο Παπαγιάννης μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου με φορείο και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε νοσοκομείο της Πόλης για εξετάσεις.

Georgios Papagiannis, geçirdiği sakatlığın ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü ve giderken göz yaşlarına hakim olamadı.



Papagiannis’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.pic.twitter.com/N4tt027DLa — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) October 17, 2025

Οι γιατροί των δύο ομάδων έσπευσαν δίπλα του, ενώ οι παίκτες δημιούργησαν ένα «τείχος» γύρω του για να του προσφέρουν ασφάλεια. Ο ίδιος αποχώρησε κλαίγοντας, συνειδητοποιώντας τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

Η εξέλιξη προκάλεσε σοκ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς ο Παπαγιάννης έχει προσφέρει για χρόνια πολύτιμες υπηρεσίες στην ομάδα. Η κατάσταση του παίκτη παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο.

«Η καρδιά ενός μαχητή. Είμαστε όλοι μαζί σου»

Αμέσως μετά από τον τραυματισμό που … πάγωσε όλη την μπασκετική Ευρώπη η Euroleague έσπευσε να δηλώσει την συμπαράσταση της στον διεθνή Έλληνα.



«Η καρδιά ενός μαχητή. Είμαστε όλοι μαζί σου» έγραψε στον επίσημο λογαριασμό της.

Heart of a warrior, we’re all with you 💪 pic.twitter.com/fPkHeiRye1 — EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2025