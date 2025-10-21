Επιστροφή στη φυσική τους έδρα για τη Μακάμπι και την Χαποέλ Τελ Αβίβ για τους αγώνες της Euroleague. Aν δεν αλλάξει κάτι δραματικά με την εκεχειρία στον πόλεμο στη Γάζα, από 1η Δεκεμβρίου οι ομάδες θα μπορούν να φιλοξενήσουν κανονικά τους εντός έδρας αγώνες της διοργάνωσης.

Μετά την εκεχειρία στον πόλεμο στη Γάζα, η Euroleague συνεδρίασε για να εξετάσει το αίτημα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την υποστήριξη της Χάποελ, για την άμεση επιστροφή στο Ισραήλ στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Αυτό δεν κατέστη εφικτό, όμως σε περίπου ένα μήνα αν συνεχιστεί η ειρήνη στη Γάζα οι δύο ομάδες θα μπορούν να φιλοξενήσουν και πάλι αγώνες στο Τελ Αβίβ.

Ο τελευταίος αγώνας που είχε δοθεί στο Ισραήλ ήταν στις 5 Οκτωβρίου του 2023 ανάμεσα στη Μακάμπι και την Παρτίζαν. Έκτοτε, η «ομάδα του λαού» αγωνιζόταν στο Βελίγράδι εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. Η Χάποελ που φέτος αγωνίζεται για πρώτη φορά στη Euroleague έχει δώσει μέχρι στιγμής τους εντός έδρας αγώνες της στη Σόφια.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε εκτός έδρας με την ομάδα του Κάτας καια υτό σημαίνει ότι θα πάει στο Ισραήλ για να αντιμετωπίσει μόνο τη Χάποελ. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνστεί και με τις δύο ομάδες στο Τελ Αβίβ, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε.

Η ανακοίνωση της Euroleague

«Οι σύλλογοι-μέλη της EuroLeague συναντήθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, μετά τις πρόσφατα ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες κατάπαυσης του πυρός και ειρήνης. Στη συνάντηση συζητήθηκε και η πιθανότητα επιστροφής των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ, μετά τη μεταφορά των αγώνων σε ουδέτερες εγκαταστάσεις από τον Οκτώβριο του 2023.

Μετά από προσεκτική συζήτηση, οι σύλλογοι της ECA συμφώνησαν στην πρόταση να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επιστροφής των αγώνων στο Ισραήλ. Μέχρι τότε, η Euroleague θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να παραμένει σε στενή επαφή με τις τοπικές και ξένες αρχές, τις ομάδες που επισκέπτονται την περιοχή και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, και να διασφαλίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα.