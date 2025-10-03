Οι μπλαουγκράνα ήταν καλύτεροι και στα 40 λεπτά από τους “πράσινους” και δίκαια έφυγαν με το ροζ φύλλο αγώνα από το “Telekom Center Athens” (96-103), στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της φετινής Euroleague.

H Μπαρτσελόνα μέτρησε 16/34 τρίποντα, έχοντας για κορυφαίο παίκτη τον αειθαλή Γουίλ Κλάιμπερν με 23 πόντους, εξαιρετικός ήταν ο Νίκολας Λαπροβίτολα με 15 πόντους και 9 ασίστ, ενώ σημαντικοί ήταν οι Τόκο Σενγκέλια (15π.) και Μπίλι Ερνανγκόμεθ (13π.).

Για τον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν απελπιστικά μόνος με 27 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ θετικός ήταν και ο “διπλός” Κώστας Σλούκας (16π., 11 ασ.).

Τα τρίποντα της Μπαρτσελόνα, πλήγωναν το “τριφύλλι”





Στα πρώτα πέντε λεπτά οι δύο ομάδες έκαναν μεγάλα σερί. Η Μπαρτσελόνα ήταν εύστοχη από την περιφέρεια, με τους Μπίλι Ερνανγκόμεθ, Κλάιμπερν και Σενγκέλια, και το 0-11, ανάγκασε τον Άταμαν να καλέσει τάιμ άουτ. Οι Όσμαν, Ναν και Σλούκας άλλαξαν το ρυθμό του αγώνα, ο Παναθηναϊκός απάντησε με δικό του σερί 11-0, και το παιχνίδι βρισκόταν στην απόλυτη ισοπαλία. Η φιλοξενούμενη ομάδα ήταν εξαιρετική στο επιθετικό ριμπάουντ (είχε πάρει ήδη πέντε), ενώ το 50% στα τρίποντα, αποτύπωνε και τη διαφορά (17-23) στο σκορ με 42 δεύτερα για τη λήξη της περιόδου. Τελικά με ένα καλάθι Κέιλ και μία βολή του Βέσελι, η Μπαρτσελόνα ήταν μπροστά με 17-26.

Εξαιρετικός ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, πρόβλημα τα τρία φάουλ του Ναν





Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι “πράσινοι” μπήκαν συγκεντρωμένοι, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε τη διαφορά σε άμυνα και επίθεση, ενώ και ο Σορτς ήταν θετικός. Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να κυριαρχεί στο επιθετικό ριμπάουντ (12), ενώ οι Σενγκέλια και Κλάιμπερν ήταν εξαιρετικοί στον επιθετικό τομέα, με τον Γεωργιανό να μην έχει αντίπαλο στο χαμηλό ποστ. Ο Σλούκας ήταν ο κορυφαίος περιφερειακός των “πρασίνων”, καθώς διάβαζε την άμυνα των Ισπανών, όμως σημαδεύτηκε από τον κόουτς Πεναρόγια. Το 40-49 γράφτηκε με σουτ τριών πόντων του Λαπροβίτολα, όμως το μεγάλο πρόβλημα του “τριφυλλιού”, ήταν τα ριμπάουντ και οι διεκδικούμενες μπάλες, οι οποίες κατέληγαν σε ισπανικά χέρια. Οι γηπεδούχοι με δύο καλές άμυνες, έκλεισαν το ημίχρονο στο μείον έξι (45-51), που είναι θετικό δείγμα, αφού η Μπαρτσελόνα ήταν καλύτερη στο πρώτο 20λεπτο. Πρόβλημα για το “τριφύλλι” τα τρία φάουλ του Κέντρικ Ναν, ενόψει της συνέχειας.

Μπερδεμένο το “τριφύλλι”, εκπληκτικός Σενγκέλια





Ο Παναθηναϊκός αδυνατούσε να βγάλει μία άμυνα, ο Χολμς δεν έχει μάθει ακόμα πως να προστατεύει τον εαυτό του από τα φάουλ και ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ, πήγαινε συνέχεια στη γραμμή των βολών. Γενικότερα το παιχνίδι δεν ήταν όμορφο, αμφότερες οι ομάδες πήγαιναν σε ατομικές ενέργειες και αυτό το πλάνο, ευνοούσε την Μπαρτσελόνα. Το 54-66 ανάγκασε τον Άταμαν να πάει σε χαμηλό σχήμα, να πιέσει παραπάνω την Μπαρτσελόνα, όμως οι παίκτες του Πεναρόγια με έναν φανταστικό Σενγκέλια διατηρούσαν το διψήφιο προβάδισμά (58-69). Ο Παναθηναϊκός από εκεί και πέρα έκλεισε την τρίτη περίοδο θετικά, καθώς ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε ένα κλέψιμο, ο Ναν ζεστάθηκε, ενώ και ο Καλαϊτζάκης έπαιξε αποτελεσματική άμυνα πάνω στον Λαπροβίτολα. Το 69-75 μοιάζει θετικό για τους γηπεδούχους, που πλέον είχαν δέκα λεπτά για να γυρίσουν την εις βάρος τους κατάσταση.

Η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε την πράσινη αφλογιστία στην επίθεση και με δύο σερί τρίποντα, επανέφερε τη διαφορά στους δώδεκα πόντους (69-81) και το μομέντουμ έγινε πάλι δικό της. Μάλιστα με νέο σουτ τριών πόντων του Πάντερ η διαφορά έφτασε στο συν 15 (69-84) και πλέον ο Παναθηναϊκός είχε να ανέβει ένα βουνό. Ο Παναθηναϊκός δεν ήξερε τι ζητάει μέσα στο γήπεδο, η Μπαρτσελόνα τον χτύπαγε σε πρωτεύων ή δευτερεύων αιφνιδιασμό με τους Κλάιμπερ και Πάντερ και το 71-87, πολύ δύσκολα γυρνούσε. To “τριφύλλι” έκανε μία τελευταία απόπειρα να γυρίσει το παιχνίδι, μείωσε σε 80-88, όμως ήταν φανερό πως δεν του άξιζε η νίκη. Ο Σλούκας το κυνήγησε, ο Χουάντσο ήταν παντού, όμως η Μπαρτσελόνα ήταν εύστοχη από την περιφέρεια και δίκαια έφυγε με το διπλό από το “Telekom Center Athens” με σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75,