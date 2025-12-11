Ο Παναθηναϊκός (9-6) είδε το παιχνίδι να ξεφεύγει στην τρίτη περίοδο, με την διαφορά να φτάνει ακόμα και στο +23 για την Αρμάνι Μιλάνο (8-7). Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν και κυρίως ο Σλούκας, το προσπάθησαν στην τέταρτη περίοδο, έριξαν την διαφορά ακόμα και στους επτά πόντους, ωστόσο ο χρόνος δεν ήταν αρκετός. Η Αρμάνι ήταν καλύτερη και με πρωταγωνιστή τον Μπρουκς (26π.) πήρε μία δίκαιη νίκη με 96-89 για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Το παιχνίδι:

Η Αρμάνι ξεκίνησε καλύτερα στο παιχνίδι και είχε από νωρίς το προβάδισμα, μετά τα συνεχόμενα καλάθια του Σιλντ (8π.) κατά το ξεκίνημα της αναμέτρησης (15-9, 4′). Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα, βελτίωσε τα ποσοστά του από την περιφέρεια και μετά το τρίποντο του Σλούκα (8π.) απέκτησε προβάδισμα 5 πόντων (21-26, 9′).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Αρμάνι μπήκε πιο συγκεντρωμένη και ισοφάρισε μετά το τρίποντο του Γκούντουριτς (31-31). Στην συνέχεια όμως, η άμυνα του Παναθηναϊκού κατέρρευσε, δεν μπόρεσε σε κανένα βαθμό να ανταγωνιστεί τον γρήγορο ρυθμό της Αρμάνι και οι γηπεδούχοι έφτασαν την διαφορά στο +16 (52-36, 17′) με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπρουκς (6/9 τρίποντα).

Στην τρίτη περίοδο, η Αρμάνι συνέχισε να «πληγώνει» την άμυνα του Παναθηναϊκού από την περιφέρεια (61,9%, 13/21 τρίποντα) και μετά το σουτ του Λεντέι διατήρησε την ευρεία διαφορά (64-46, 24′). Ο Παναθηναϊκός εξακολουθούσε να μην βρίσκει λύσεις στο μαρκάρισμα του Μπρουκς (23π.) και εκείνος χάρη στο έβδομο τρίποντο στο παιχνίδι, έκανε το +21 για την ομάδα του Χάρη στο έβδομο τρίποντο του Μπρουκς (23π.), η Αρμάνι έκανε το +21 (78-57, 29′).

Ο Παναθηναϊκός ξύπνησε αλλά ήταν αργά

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σλούκα (17π.) ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε στην τέταρτη περίοδο με 9-0 σερί, έριξε την διαφορά στους 14 (80-66, 33′) και ξεσήκωσε τους φίλους του που βρέθηκαν στο Μιλάνο για να τους υποστηρίξουν. Ο Έλληνας διεθνής συνέχισε να δίνει το παράδειγμα στους συμπαίκτες του, έτρεχε ασταμάτητα και με δική του ασίστ ο Ερναγκόμεζ μείωσε στους 11 (95-84, 38′).

Με νέο καλάθι του Μήτογλου και έπειτα από το κλέψιμο του Γκραντ και καλάθι στον αιφνιδιασμό, ο Παναθηναϊκός έριξε την διαφορά στους επτά πόντους, στα 59 δευτερόλεπτα (95-88). Στην συνέχεια, ο Ερναγκόμεζ αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο στα 36 δευτερόλεπτα, με την Αρμάνι να διατηρεί απόσταση ασφαλείας. Ο χρόνος όμως δεν ήταν σύμμαχος του «τριφυλλιού». Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στα τελευταία λεπτά, «ροκάνισε» την διαφορά από το -23, αλλά η Αρμάνι ήταν καλύτερη και πήρε μία δίκαιη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-59, 96-89

Αρμάνι Μιλάνο: (Τσουζέπε Ποέτα) Έλις, Μπούκερ, Μπολμάρο, Μπρουκς, Λεντέι, Ρίτσι, Γκούντουριτς, Σιλντς, Νέμπο

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερναγκόμεζ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν