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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (27/10/26, 21:15) για την 8η αγωνιστική της Euroleague και ψάχνει τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague είναι στο T- Center ενάντια στην Αρμάνι Μιλάνο, που είναι στην 19η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-6 και η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει μόνο τη νίκη για να πάρει με καλή ψυχολογία στην Κωνσταντινούπολη για την αναμέτρηση με την Εφές (30/10/26, 19:30).

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Οι πράσινοι προέρχονται από τη δύσκολη νίκη επί της Μπασκόνια, στο ματς που επέστρεψε ο Ναν στη δράση της Euroleague και θέλουν κόντρα στην Αρμάνι με τον Σλούκα στο glass floor να συνεχίσουν με νίκες στη διοργάνωση.

Πέρα από την επιστροφή του Κώστας Σλούκα και ο Λευτέρης Μαντζούκας προπονήθηκε κανονικά και αναμένεται να είναι στις επιλογές του «Ζοτς», με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να είναι ο μοναδικός τραυματίας των πρασίνων.

Η Αρμάνι Μιλάνο είναι σε άσχημη κατάσταση και ο Ποέτα σε δύσκολη θέση και θα ψάξει την έκπληξη στο Μαρούσι με τον Παναθηναϊκό να είναι δεδομένα καλύτερη ομάδα και σε καλύτερη φόρμα και να θέλει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Οι πράσινοι μπορεί να μην εντυπωσιάζουν στις τελευταίες αναμετρήσεις, όμως οι μαζικές επιστροφές ήταν κάπως λογικό να μπερδέψουν την καλή χημεία των πρώτων αγώνων και πλέον ο Σέρβος τεχνικός θα πρέπει να βρει τρόπο να χωρέσει άπαντες στο ρόστερ και στη λειτουργία του πράσινου συνόλου.