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Ο Παναθηναϊκός πέρασε με το εντυπωσιακό 5-1 από την έδρα της Καϊράτ Αλμάτι, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με τον Κινγκς Κάνγκουα να πετυχαίνει ένα υπέροχο γκολ, με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Μια ημέρα μετά, ο λογαριασμός του Conference League στα social media έκανε ένα αποθεωτικό σχόλιο για το γκολ του Κινγκς Κάνγκουα. Θυμίζουμε ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού είχε μόλις περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ και «έγραψε» το 0-4 των «πρασίνων».

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«Ένα άγγιγμα. Ένα γκολ. Άμεση επίδραση από τον Κάνγκουα» σχολίασε το Conference League.

Για λογαριασμό του Παναθηναϊκού χρίστηκαν επίσης σκόρερ, οι Βιθέντε Ταμπόρδα, Ελμίν Ραστόντερ και Σίριλ Ντέσερς, με τον τελευταίο να βάζει δυο γκολ.