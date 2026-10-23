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Από τη στιγμή που ο Αζεντίν Ουναΐ τραυματίστηκε στον Παναθηναϊκό υπάρχει έντονη ανησυχία, αφού πρόκειται για τον πιο κομβικό και σημαντικό παίκτη της ομάδας.

Η μαγνητική που είχε υποβληθεί τη Δευτέρα είχε δείξει πως υπέστη βαριάς μορφής θλάση στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και θα χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς.

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Η επιστροφή του στη δράση προσδιορίζεται από το νέο έτος γεγονός που έχει ανησυχήσει έντονα τους «πράσινους» που είδαν να χάνουν έναν πολύ σημαντικό παίκτη τους.

Ο Ουναΐ, ωστόσο θα υποβληθεί σε νέα μαγνητική τις επόμενες ημέρες όταν και θα έχει μειωθεί αισθητά το οίδημα. Αυτό θα γίνει για να διαπιστωθεί αν ο παίκτης θα πάει συντηρητικά ή υπάρχει πιθανότητα να υποβληθεί σε επέμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα του.