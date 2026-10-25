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Με αυτή τη νίκη, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν τους 21 βαθμούς και διατηρήθηκαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League.

Ο Βόλος παραμένει χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα, ενώ το γκολ που σημείωσε ο Ουρτάδο στο 80ο λεπτό ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στην επόμενη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και ο Βόλος θα υποδεχθεί στην έδρα του τον Ατρόμητο.

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Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας με 1-0 του Βόλου χάρη στο γκολ του Σίριλ Ντέσερς με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, στο 46ο λεπτό. Με το τρίποντο αυτό, οι «πράσινοι» διατηρήθηκαν στην πρώτη θέση της Super League, φτάνοντας τους 21 βαθμούς.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού πήρε αυτό που ήθελε στη Μαγνησία, σε μια αναμέτρηση όπου το γκολ του Ντέσερς αποδείχθηκε αρκετό για να κρίνει το αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, ο Βόλος παρέμεινε χωρίς βαθμό στη βαθμολογία, συνυπολογίζοντας και την ποινή αφαίρεσης βαθμών που του έχει επιβληθεί.

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Στην επόμενη αγωνιστική, το σύνολο του Τζέικομπ Νέστρουπ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο.

Ο Παναθηναϊκός στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης είχε την κυριαρχία φτάνοντας συχνά στην περιοχή του Σιαμπάνη. Η πρώτη αξιοσημείωτη ευκαιρία ήρθε στο 7′ με τον Ντε Φράι να στρώνει με το κεφάλι για τον Αντίνο αλλά το τελείωμα του Αργεντινού πέρασε ψηλά άουτ. Οι “πράσινοι” συνέχισαν να πιέζουν και στο 25′ φτάσανε μια ανάσα από το να ανοίξουν το σκορ όταν ο Κάνγκουα πάσαρε στον Ντέσερς αυτός απέφυγε τον Σιαμπάνη αλλά το πλασέ του χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Σιαμπάνη. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν εκ νέου στο 40΄ με τον Καμαρά να κάνει την σέντρα από τα δεξιά ο Φαν Ντρόνχελεν στο δεύτερο δοκάρι πήρε την κεφαλιά αλλά ο Σιαμπάνης με σώμα απέκρουσε σε κόρνερ. Το σκορ δεν άλλαξε στα εναπομείναντα λεπτά του πρώτου μέρους, αφού το σουτ του Καλάμπρια με το δεξί λίγο έξω από την περιοχή πέρασε ελάχιστα άουτ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τους “πράσινους”, με τον Τεττέη να βγάζει την σέντρα από τα αριστερά και ο Ντέσερς με πλασέ νίκησε τον Σιαμπάνη κάνοντας το 1-0. Το γκολ του Νιγηριανού επιθετικού έδωσε πνοή στους “πράσινους” που στο 49′ έφτασαν κοντά και σε δεύτερο τέρμα με τον Γκαρσία να σουτάρει μέσα από την περιοχή αλλά η μπάλα τράνταξε το δεξί δοκάρι του Σιαμπάνη. Ο Παναθηναϊκός διατηρούσε τον έλεγχο της αναμέτρησης και στο 72′ άγγιξε το 2-0, με τον Ραστόντερ να βγαίνει αντιμέτωπος με τον Σιαμπάνη αλλά ο τερματοφύλακας του Βόλου αποσόβησε τον κίνδυνο. Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει και στο 80΄βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Ουρτάδο αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε καθώς εκκίνησε την προσπάθεια του από θέση οφσάιντ. Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη με 1-0, αφού στο 90+2′ ο Σιαμπάνης νίκησε σε τετ-α-τετ τον Ντέσερς.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Αγιάκουα, Λεκούς, Τασιούρας (46′ Κάτσικας), Μεντίλ (63′ Πιέρε-Γκάμπριελ), Γκονζάλες (46′ Ρεγκίς), Μπούρνιτς, Κόμπα, Λάμπρου (63′ Καμπελά), Ουρτάδο.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νέστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Σαχάλ-Εντίν, Φαν Ντρόνγκελεν, Καμαρά, Κάνγκουα, Γκαρσία (68′ Ταμπόρδα), Αντίνο (86′ Λουζά), Ντέσερς, Τεττέη (68′ Ραστόντερ).